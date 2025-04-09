'Путин не сможет продолжать боевые действия': США придумали, как добить режим РФ

В России уже многие компании закрылись с минусом, объясняет эксперт.

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России грозит экономический крах из-за действий США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Что сказал эксперт:

Введение глобальных тарифов может быть частью стратегии давления

Снижение цены на нефть делает продажу нефти для России убыточной

Если низкие цены на нефть сохранятся, 2026 год может стать критическим для экономики РФ

Ранее, ни для кого не секрет, что Россия регулярно превышала установленные лимиты добычи, продавая нефть по более низким ценам с минимальной доходностью. Сегодня же, по достигнутым договоренностям, все участники рынка обязались совместно наращивать объемы производства, объясняет доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий 24 Каналу.

Как вывод, по словам эксперта, обстоятельства значительно ухудшают экономическое положение России. Несмотря на усилия Путина, стоимость нефти снизилась до менее чем $50 за баррель. В этих условиях продажа нефти становится убыточной.

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"Фактически россияне должны закрывать все скважины, консервировать их, потому что если в ближайшее время, например, в течение месяца, будет держаться такая цена, - для них это будет катастрофически. Это огромные минусы. В России уже много компаний закрылись с минусом", - подчеркнул политический эксперт.

Это фактически еще один из санкционных механизмов, который давит на Кремль. Путин уже потерял сотни миллиардов долларов, и если низкая цена на нефть сохранится, то 2026 год обещает стать критическим для российской экономики. Кстати, Трамп когда-то обещал довести цены до $40.

"Это очень сильно ослабляет Путина, и у него остается не так много вариантов. Он на войну тратит 150 миллиардов, но вдруг теряет эти средства, то есть экономически Путин не сможет продолжать боевые действия", - отметил Андрей Городницкий.

Кроме того, на значительную поддержку со стороны Китая рассчитывать не приходится. Пекин действует исключительно в своих интересах и сосредоточен на собственных вызовах. Поэтому ситуация для России выглядит все более критической.

Уменьшение цен на нефть - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, не так давно президент США Дональд Трамп публично призвал страны ОПЕК уменьшить стоимость нефти. Его цель состоит в том, чтобы нанести финансовый удар по России, что, по его мнению, может помочь быстрее закончить войну в Украине.

Специалисты считают, что ограничение доходов России от продажи нефти является эффективным способом остановить ее агрессию. Валерий Клочок, аналитик и глава благотворительного фонда, подчеркнул, что именно уменьшение нефтяных доходов может стать решающим фактором.

Руководитель Офиса президента Украины, Андрей Ермак, сообщил, что международная группа, которая занимается санкциями против России, предлагает установить предельную цену на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель.

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Кто такой Андрей Городницкий? Андрей Городницкий - это украинский политолог, кандидат философских наук, общественный деятель и преподаватель. Городницкий выступает как политический эксперт, анализируя актуальные события, в частности вопросы войны в Украине, международных отношений и внутренней политики. Кандидат философских наук, в 2018 году защитил диссертацию на тему "Европейский концепт общественного договора в украинском контексте: рефлексия и практика". Преподавал политологию и логику в Киевском национальном лингвистическом университете (2013-2016 гг.). Коммерческий директор в компании "Мечты сбываются" (2013 г.), менеджер в компании "Six Flags" (США, 2008 г.). Имеет опыт руководства избирательными штабами (2012, 2014, 2015 гг.). Руководитель Общественной организации "Украинское доверие". Активно комментирует текущие политические события в Украине и мире, в частности на телевидении и YouTube.

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