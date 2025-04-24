Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

Когда закончится война в Украине и какой год станет переломным для страны.

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Когда закончится война в Украине прогноз и дата / Коллаж Главред, фото ГСЧС, 127 отдельная бригада Сил Территориальной обороны, depositphotos.com/ua

Война в Украине может завершиться совсем скоро. Как рассказала астролог Яна Рубан, конец года для Украины может стать решающим.

Как передает Главред, астрологи прогнозируют окончание войны уже в этом году.

"Только ближе к концу года в прогностике видно завершение активной фазы. Этот год переломный для Украины", - говорит астролог Яна Рубан.

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По ее прогнозу, только 2026 год станет для Украины победным.

"Десятый год - 2026 это уже полное завершение кармических отработок и возможность, которая Дана Высшими силами начать все сначала. Обнуление и переход к Новому времени для Украины", - отмечает астролог.

Кто такая Яна Рубан Яна Рубан - футуролог, цифровой психолог, астролог. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

Когда закончится война в Украине - прогноз

По словам таролога Анны Ефремовой, только к 2026 году можно ожидать подписания перемирия.

"В теплый период года может произойти то, что даст мир в Украине. Путин будет затягивать переговоры в целом. Он будет держать фокус внимания на США и Китай. Война в Украине для него второстепенное. Окно возможностей для Украины открывается только в августе 2025 года. Это теплое время года, когда можно говорить о переговорах", - говорит астролог.

По словам таролога, вторая половина 2025 года будет для Украины продуктивной.

"Это время нам необходимо для того, чтобы восстановиться. В августе 2025 года откроется окно возможностей для Украины. Вторая половина года будет продуктивной. Но, только весной 2026 года можно будет подписать мир. Начиная с 2026 года - это февраль, март, апрель, май. Такой промежуток времени, когда можно подписать договор", - сказала астролог.

Кто такая Анна Ефремова Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

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