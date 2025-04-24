Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

Война в Украине может завершиться совсем скоро. Как рассказала астролог Яна Рубан, конец года для Украины может стать решающим.
Как передает Главред, астрологи прогнозируют окончание войны уже в этом году.
"Только ближе к концу года в прогностике видно завершение активной фазы. Этот год переломный для Украины", - говорит астролог Яна Рубан.
По ее прогнозу, только 2026 год станет для Украины победным.
"Десятый год - 2026 это уже полное завершение кармических отработок и возможность, которая Дана Высшими силами начать все сначала. Обнуление и переход к Новому времени для Украины", - отмечает астролог.
Кто такая Яна Рубан
Яна Рубан - футуролог, цифровой психолог, астролог. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.
Когда закончится война в Украине - прогноз
По словам таролога Анны Ефремовой, только к 2026 году можно ожидать подписания перемирия.
"В теплый период года может произойти то, что даст мир в Украине. Путин будет затягивать переговоры в целом. Он будет держать фокус внимания на США и Китай. Война в Украине для него второстепенное. Окно возможностей для Украины открывается только в августе 2025 года. Это теплое время года, когда можно говорить о переговорах", - говорит астролог.
По словам таролога, вторая половина 2025 года будет для Украины продуктивной.
"Это время нам необходимо для того, чтобы восстановиться. В августе 2025 года откроется окно возможностей для Украины. Вторая половина года будет продуктивной. Но, только весной 2026 года можно будет подписать мир. Начиная с 2026 года - это февраль, март, апрель, май. Такой промежуток времени, когда можно подписать договор", - сказала астролог.
Кто такая Анна Ефремова
Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.
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