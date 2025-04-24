Как сейчас выглядит путинистка и "патриотка" страны-убийцы России - Эдита Пьеха.

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Как выглядит Эдита Пьеха / Коллаж Главред, фото Дзен

Кратко:

Как выглядит Эдита Пьеха

Что с ней происходит

В террористической России обеспокоились здоровьем популярной в свое время советской певицы Эдиты Пьехи, которая поддерживает кровавое вторжение России в Украину.

В частности, как пишут пропагандисты, в последнее время у 87-летней путинистки стала проявляться старческая деменция. У нее появились провалы в памяти, а также дезориентация в пространстве.

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Эдита Пьеха / infosmi.net

Кроме того, появилась также информация, что певица набрала 30 килограмм и не выходит на улицу. Тогда пропагандистский телеграмм-канал Mash сообщал, что проблемы с лишним весом привели к усугублению нагрузки на сердце — из-за этого случаются периодические гипертонические кризы и повышенное давление. Поэтому близким артистки приходится вызывать врачей и ставить уколы.

По сети также гуляет единственное фото, на котором ее невозможно узнать. К слову, ее помощница продолжает заверять, что у пенсионерки все хорошо и никаких ухудшений здоровья - не наблюдается.

Эдита Пьеха сейчас - как выглядит певица / Фото Дзен

"Всему свое время. У Эдиты Станиславовны все нормально, даже нет никакого повода, все как было", — добавила собеседница.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также Тина Кароль дала поклонникам дерзкие советы, которые она сама хотела бы услышать в прошлом. По мнению певицы, эти жизненные уроки стоит усвоить каждому.

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