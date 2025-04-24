МИД Украины отреагировала на обновление украинского паспорта предательницы Лорак

Иронично, но Ани Лорак не желают видеть ни в Украине, ни в стране-агрессоре.

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Ани Лорак гражданство - в МИД высказались про паспорт певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

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РосСМИ распустили слухи о том, что Лорак выезжала из рф, чтобы обновить украинские документы, подтверждающие личность

В стране-агрессоре это возбудило враждебность по отношению к певице-предательнице

МИД Украины дала свой комментарий по поводу ситуации с Куек

Украинская певица-предательница Ани Лорак попала в скандал после того, как СМИ страны-оккупанта распространили слухи про ее украинские документы: Каролина Куек якобы выехала в какую-то из стран, где есть посольство Украины, чтобы обновить украинские документы подтверждающие личность.

Сама Лорак эту ситуацию не комментировала, но в стране-агрессоре она привлекла пристальное внимание пропагандистов. Например, один из российских депутатов предложил запретить ей возвращаться в рф, а глава Федерального проекта РФ по борьбе с коррупцией призвал тщательней проверить деятельность певицы, дескать она пытается усидеть на двух стульях, и ей давно нужно определиться, чью сторону она занимает.

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Журналисты ТСН обратились за комментарием в Министерство иностранных дел Украины по вопросу о документах Лорак. Представитель МИДа опроверг слухи об обновление певицей паспорта.

Ани Лорак гражданство - в МИД высказались про паспорт певицы / instagram.com/anilorak

"Министерство иностранных дел Украины опровергает данную информацию, которая была размещена в российских СМИ. Мы немедленно отреагировали на данную ситуацию, проверили всю информацию, которая касалась возможного данного случая через ведомственную информационную систему, через посольство Украины в Армении и Грузии, на которые ссылались российские СМИ", - сообщили в Министерстве.

Ани Лорак гражданство - в МИД высказались про паспорт певицы / instagram.com/anilorak

Однако вопрос о гражданстве Каролины Куек остается открытым. В феврале 2024 года появились слухи о том, что она подалась на российское гражданство, но ни подтверждений, ни опровержений этому пока нет.

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Ани Лорак - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что предательница Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, который был ее инструктором по йоге. Пара была вместе с января 2023 года.

В свадебном интервью, которое состоялось сразу после праздничной церемонии Исаак Виджраку раскрыл подробности своей личной жизни до брака с артисткой.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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