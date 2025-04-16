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"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

Элина Чигис
16 апреля 2025, 22:11
270
Ани Лорак уже не рады в РФ.
Ани Лорак
Ани Лорак - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Ани Лорак обновила украинский паспорт
  • Как отреагировали в РФ

Российский депутат Александр Толмачев высказал свое мнение после новостей о том, что предательница Украины Ани Лорак обновила украинский паспорт.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, певица хочет продолжать выступать перед жителями страны-оккупанта. А для того, чтобы обновить паспорт ей пришлось выезжать в страну, где есть посольство Украины.

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Толмачев же считает, что Лорак не стоит возвращаться в РФ.

Ани Лорак выбрала платье с разрезами
Ани Лорак недавно вышла замуж / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Предлагаю уехавшей певице не возвращаться и строить карьеру в столь любимой ей "Незалежной"", - сказал депутат.

Предательница Лорак и Артем Качер записали новую песню
Ани Лорак ранее записала новую песню в РФ / фото: instagram.com, Ани Лорак

Отметим, сама Лорак пока никак не комментировала данную новость, а 12 мая она планирует концерт в Новосибирске. Но, судя по настроям в РФ, он может и не состоятся.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак?

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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