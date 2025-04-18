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"Уже зашла не в ту дверь": начались гонения и проверки Ани Лорак в РФ

Элина Чигис
18 апреля 2025, 19:09
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Ани Лорак попала в неприятности в РФ.
Ани Лорак
Ани Лорак - проблемы с документами / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Ани Лорак обновила украинский паспорт
  • Как отреагировали в РФ

Когда-то украинская певица Ани Лорак, которая предала родную страну и живет в террористической России, обновила свой украинский паспорт.

Как рассказал глава Федерального проекта РФ по борьбе с коррупцией Виталий Бородин пропагандистским росСМИ, предательницу Украины уже проверили.

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Он подчеркнул, что в России ее считает не совсем честной и она пытается усидеть на двух стульях.

"Обновила документы на всякий случай, боясь, что из России ей тоже придётся бежать… Мы проверили её, но не мешало бы проверить тщательнее", - сказал Бородин.

Тайная свадьба Ани Лорак прошла на Мальдивах
Ани Лорак недавно вышла замуж / фото: instagram.com, Ани Лорак

Также российский чиновник считает, что певица готовит себе запасной аэродром и призвал ее сделать окончательный выбор.

"Ани Лорак совершает большую ошибку. Она уже зашла не в ту дверь. Это говорит, что она не совсем честна с нашей страной", - подытожил он.

Ани Лорак с мамой
Ани Лорак недавно показывала свою маму, такую же предательницу Украины / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Напомним, предательница ездила в Гурзию или Армению переоформлять документы, так как посольства Украины в РФ нет.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак?

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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