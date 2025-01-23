Россия, лишенная доходов с продажи нефти, перестанет воевать - Клочок

Если цена на нефть еще больше снизится, это может привести к дополнительным потерям для российского бюджета, считает эксперт.

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Россия, лишенная доходов с продажи нефти, перестанет воевать / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, УНИАН

Основные тезисы эксперта:

Санкции Байдена нанесут бюджету РФ потери около 30 млрд долл

При снижении цены на нефть РФ еще потеряет около 50-100 млрд долл

Единственный инструмент, который сегодня может заставить Россию прекратить воевать, - лишить ее возможности зарабатывать деньги на нефти. Такое мнение в интервью Главреду выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"По моему мнению, это единственный инструмент, который сегодня может заставить Россию прекратить воевать. Он был таким и в 2022 году, когда началось широкомасштабное вторжение. Тогда Европа ежедневно перечисляла почти миллиард евро за газ и нефть. Подчеркиваю - не ежемесячно, а ежедневно. Разные цифры назывались: 600, 700, 700, 800, 900 миллионов евро ежедневно", - заявил Клочок.

По его информации, сейчас эта сумма существенно меньше, но она до сих пор есть.

"Санкции, введенные администрацией Джозефа Байдена в конце его каденции, нанесут бюджету Российской Федерации потери около 30 миллиардов долларов. Это только за счет санкций против танкерного флота. Но остается трубопроводный поток нефти из России, который также является значительным. Над этим надо работать. Сегодня это один из главных рычагов давления Украины на Европу, и его необходимо использовать. Однако такая взаимозависимость создает определенные риски", - говорит эксперт.

По словам эксперта, если на рынок выйдет дополнительное предложение и цена на нефть еще больше снизится, это может привести к дополнительным потерям для российского бюджета - даже минус 50-100 миллиардов долларов.

"Я плохо представляю, что россияне будут есть в такой ситуации. Хотя для большинства населения, возможно, это не будет иметь значения. Но политической элите, которая привыкла к комфортной жизни и сидит на потоках, это точно не понравится. По разным подсчетам, чиновничий аппарат России насчитывает около миллиона человек, и они не будут довольны тем, что санкции не сняли, а цены на нефть падают. Например, "Газпром" уже уволил почти половину своего менеджмента. Они не привыкли жить в таких условиях. Для глубинки это может быть безразлично: нет - так нет, не было и не будет. Но для остальных - я не думаю, что они согласятся с таким сценарием", - сказал Клочок.

Смотрите видео интервью Валерия Клочко Главреду о первых шагах Трампа:

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию и ее президента Владимира Путина прекратить войну в Украине, пригрозив санкциями. В своей соцсети Truth Social он заявил о хороших отношениях с Путиным, но подчеркнул, что война должна завершиться.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в Давосе, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время. Украина стремится быстро ознакомить новую администрацию США с ситуацией на фронте и представить стратегию мира и победы. Ермак подчеркнул, что Зеленский не пойдет на территориальные компромиссы и не согласится на ультиматумы России.

Как сообщал Главред, риторика Дональда Трампа в отношении России стала жестче после его инаугурации. Президент заявил, что Путин "разрушает Россию" и не может быть доволен результатами войны.

США достигнут договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной, над мирным соглашением уже работают. Снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну РФ против Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Давосе.

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Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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