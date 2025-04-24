"Купаюсь в любви": Злата Огневич поделилась деталями личной жизни

Что рассказала Злата Огневич:
- Певица пользуется популярностью у мужчин
- Любовь поселилась в сердце звезды
Личная жизнь Златы Огневич после ее участия в романтическом реалити-шоу "Холостячка" стала привлекать повышенное внимание поклонников. Артистка никогда не была замужем. У нее были романы с народным депутатом, бойцом ООС, несколько раз певица ходила в кафе с Андреем Хлывнюком. Из-за близкой дружбы Огневич с Евгением Клопотенко им время от времени приписывают романтические отношения.
На проекте "Холостячка" Злату ждала личная трагедия: свой выбор она остановила на бизнесмене Андрее Задворном, однако их роман после проекта длился лишь полтора месяца - однажды мужчина просто пришел к ней и сообщил, что больше не влюблен, и, вероятно, никогда не был. Эта ситуация сильно подкосила Огневич, которой даже пришлось обращаться за помощью к специалистам.
Как личная жизнь Златы Огневич складывается сейчас, певица рассказала журналистам ТСН на торжественной церемонии вручения наград YUNA-2025. Она призналась, что не страдает от отсутствия интереса у мужчин: "Мужчины всегда ко мне проявляют внимание, мне очень приятно, я расцветаю от комплиментов, от внимания, от любви, в которой купаюсь".
Что же касается отношений, то тут певица решила держать интригу - любовь в ее сердце, безусловно, есть, но это все, о чем она готова рассказать. "Мое сердце всегда занято и частично свободно, потому что я свободная женщина. Даже если я с любимым человеком, я все равно чувствую себя свободной, полноценной и цельной", - ответила звезда на вопрос, есть ли у нее любимый человек.
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Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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