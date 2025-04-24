"Купаюсь в любви": Злата Огневич поделилась деталями личной жизни

Огневич ответила, есть ли у нее любимый человек.

https://glavred.info/starnews/kupayus-v-lyubvi-zlata-ognevich-podelilas-detalyami-lichnoy-zhizni-10659011.html Ссылка скопирована

Злата Огневич личная жизнь - что происходит у певицы сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Что рассказала Злата Огневич:

Певица пользуется популярностью у мужчин

Любовь поселилась в сердце звезды

Личная жизнь Златы Огневич после ее участия в романтическом реалити-шоу "Холостячка" стала привлекать повышенное внимание поклонников. Артистка никогда не была замужем. У нее были романы с народным депутатом, бойцом ООС, несколько раз певица ходила в кафе с Андреем Хлывнюком. Из-за близкой дружбы Огневич с Евгением Клопотенко им время от времени приписывают романтические отношения.

На проекте "Холостячка" Злату ждала личная трагедия: свой выбор она остановила на бизнесмене Андрее Задворном, однако их роман после проекта длился лишь полтора месяца - однажды мужчина просто пришел к ней и сообщил, что больше не влюблен, и, вероятно, никогда не был. Эта ситуация сильно подкосила Огневич, которой даже пришлось обращаться за помощью к специалистам.

видео дня

Как личная жизнь Златы Огневич складывается сейчас, певица рассказала журналистам ТСН на торжественной церемонии вручения наград YUNA-2025. Она призналась, что не страдает от отсутствия интереса у мужчин: "Мужчины всегда ко мне проявляют внимание, мне очень приятно, я расцветаю от комплиментов, от внимания, от любви, в которой купаюсь".

Злата Огневич личная жизнь - что происходит у певицы сейчас / instagram.com/zlata.ognevich

Что же касается отношений, то тут певица решила держать интригу - любовь в ее сердце, безусловно, есть, но это все, о чем она готова рассказать. "Мое сердце всегда занято и частично свободно, потому что я свободная женщина. Даже если я с любимым человеком, я все равно чувствую себя свободной, полноценной и цельной", - ответила звезда на вопрос, есть ли у нее любимый человек.

Кто такая Злата Огневич / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Раннее Главред рассказывал, как карьера Елены Кравец повлияла на жизнь ее старшей дочери. Мария Кравец поделилась воспоминаниями о своем детстве "ребенка съемочной площадки".

Также украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская призналась, как воспитывает дочерей. Артистка раскрыла свои табу и принципы.

Читайте также:

Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред