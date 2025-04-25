Настоящий украинский вайб: Шон Пенн привез с фронта символическую татуировку

Друг Украины и голливудская знаменитость Пенн выбрал необычный способ выразить свою солидарность.

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Шон Пенн в Украине - актеру сделали татуировку трезубца / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

На прошлой неделе Шон Пенн приезжал в Украину

Он посещал военных на фронте, где ему сделали тату

Оскароносный американский актер, режиссер и общественный деятель Шон Пенн стал одной из первых публичных личностей, которая посетила Украину в первый год полномасштабной войны. С тех пор артист приезжал нашу страну 9 раз, и ведет активную работу по повышению осведомленности о том, что происходит здесь.

В Украине Пенн был и на прошлой неделе. Он посетил наших защитников на передовой, и привез оттуда необычный подарок: теперь на его правом запястье красуется украинский государственный символ - трезубец.

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Об этом в своем блоге в Facebook сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко. "Шон Пенн в девятый раз в Украине после начала полномасштабного вторжения. Приезжать в 2022 было модно, и стояла очередь из желающих. А в 2025 приезжают только настоящие друзья, которые чувствуют связь с украинской землей и нашими людьми. Теперь на память у тебя - татуировка тризуба, которую ты привез с фронта. Спасибо за все, Шон!" - написал он, и опубликовал фото нового нательного рисунка голливудской звезды.

Шон Пенн в Украине - актеру сделали татуировку трезубца / facebook.com/leshchenko.ukraine

Шон Пенн в Украине - актеру сделали татуировку трезубца / facebook.com/leshchenko.ukraine

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