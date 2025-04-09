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"Ходячий скелет": дети Анджелины Джоли бьют тревогу

Алена Кюпели
9 апреля 2025, 15:43обновлено 9 апреля, 16:37
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Дети легендарной актрисы реально переживают за свою мать и вытягивают ее на продуктовый шоппинг.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли стремительно худеет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Что задумали дети Анджелины Джоли
  • Почему они переживают за актрису

Популярная голливудская актриса Анджелина Джоли годами выглядела как ходячий скелет, но теперь ее дети полны решимости нарастить немного мяса на ее костях.

Так начинает свой материал издание RadarOnline.com.

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Как пишет таблоид, 49-летняя актриса была замечена в продуктовом магазине в Лос-Фелисе вместе со своим 16-летним сыном Ноксом, их тележка была загружена коричневыми сумками, доверху наполненными едой.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / ua.depositphotos.com

Несколькими днями ранее ее сопровождали Нокс и его сестра-близнец Вивьен в том же магазине с продуктами. Источники сообщили, что все шестеро детей Джоли — Мэддокс, 23 года, Пакс, 21 год, Захара, 20 лет, Шайло, 18 лет, и близнецы Нокс и Вивьен — помогают ей набрать столь необходимые килограммы.

Инсайдер сказал: "Они вместе покупают продукты оптом и соблазняют ее лакомствами из гастронома и пекарни, а также устраивают семейные пикники каждый вечер, все для того, чтобы побудить ее набрать вес".

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми / ua.depositphotos.com

"Она все еще выглядит худой, ее лодыжки как веточки, но под пристальным вниманием детей она съедает на несколько желчных пузырей больше", - шутит издание.

Еще в июне источники и эксперты сошлись во мнении, что Джоли, по всей видимости, весит менее 45 килограмм.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщал Главред, 21-летний Пакс вновь оказался участником ДТП. Он катался по Голливуду на электровелосипеде. Он не держался руками за руль, в результате чего влетел в бок припаркованного автомобиля с пассажирами.

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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