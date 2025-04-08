Дочь Джоли стала точной копией матери: удивительное фото появилось в сети

Кратко:
- Как сильно похожа дочь Джоли на свою маму
- Где ее удалось сфотографироваться
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли, которая недавно продемонстрировала свои длинные волосы, направляясь на танцевальный класс в Лос-Анджелесе, ошеломила поклонников своей схожестью со звездой мамой.
Как пишет британский таблоид The Daily Mail, 18-летняя дочь Анджелины Джоли стала точной копией своей матери, так как ее длинные волосы были заплетены в голландские косы, которые напоминали привлекательную прическу, которую носила ее мать, играя Лару Крофт.
Shiloh Jolie's braids make her look like mom Angelina as Lara Croft https://t.co/fYM4mjM1HQ via @DailyMailCeleb— Aliona (@LioliaBalatsa) April 8, 2025
Шайло может похвастаться теми же точеными чертами лица, которые помогли сделать Анджелину звездой первой величины десятилетиями ранее.
Она надела мешковатый топ со свободными черными спортивными штанами, которые идеально подошли бы для занятий танцами с интенсивными движениями, а также с гладкими черными кроссовками.
Посмотреть фото копии Анджелины Джоли можно тут
Шайло только усилила свое сходство со своей знаменитой матерью, заплетя свои светлые волосы в голландские косички, которые очень напоминали косички, которые носила ее мать в роли Лары Крофт в фильмах "Расхитительница гробниц".
На фото она просматривала свой телефон, болтая и смеясь со своими друзьями и одноклассниками, которые все присоединились к ней, чтобы посидеть на крыльце.
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Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.
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Кто такая Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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