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Дочь Джоли стала точной копией матери: удивительное фото появилось в сети

Алена Кюпели
8 апреля 2025, 16:42
199
Шайло Джоли-Питт становится удивительной копией своей знаменитой мамы.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли родила себе копию/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Как сильно похожа дочь Джоли на свою маму
  • Где ее удалось сфотографироваться

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли, которая недавно продемонстрировала свои длинные волосы, направляясь на танцевальный класс в Лос-Анджелесе, ошеломила поклонников своей схожестью со звездой мамой.

Как пишет британский таблоид The Daily Mail, 18-летняя дочь Анджелины Джоли стала точной копией своей матери, так как ее длинные волосы были заплетены в голландские косы, которые напоминали привлекательную прическу, которую носила ее мать, играя Лару Крофт.

видео дня
Дочь Джоли и Питта становится точной копией своего отца
Дочь Джоли и Питта занимается танцами/ Скриншот YouTube

Шайло может похвастаться теми же точеными чертами лица, которые помогли сделать Анджелину звездой первой величины десятилетиями ранее.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / ua.depositphotos.com

Она надела мешковатый топ со свободными черными спортивными штанами, которые идеально подошли бы для занятий танцами с интенсивными движениями, а также с гладкими черными кроссовками.

Фирменная улыбка Джоли теперь у ее дочери
Фирменная улыбка Джоли теперь у ее дочери / Фото besthdwallpaper.com

Посмотреть фото копии Анджелины Джоли можно тут

Шайло только усилила свое сходство со своей знаменитой матерью, заплетя свои светлые волосы в голландские косички, которые очень напоминали косички, которые носила ее мать в роли Лары Крофт в фильмах "Расхитительница гробниц".

На фото она просматривала свой телефон, болтая и смеясь со своими друзьями и одноклассниками, которые все присоединились к ней, чтобы посидеть на крыльце.

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Как ранее сообщал Главред, 21-летний Пакс вновь оказался участником ДТП. Он катался по Голливуду на электровелосипеде. Он не держался руками за руль, в результате чего влетел в бок припаркованного автомобиля с пассажирами.

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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