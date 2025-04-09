Дочь Заворотнюк родила и рассекретила пол и имя ребенка

Вы узнаете:
- Кого родила дочь Заворотнюк Анна
- Как она решила назвать своего первенца
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака, Анна Заворотнюк родила своего первого ребенка.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Оказалось, что дочь покойно актрисы родила сына, которого назвали Марсель. Мальчик родился 2 апреля, за день до дня рождения Анастасии Заворотнюк.
"Добро пожаловать в мир, свет моей души", - написала молодая мама.
К слову, молодая мама до последнего не разглашала пол ребенка, однако сама говорила, что даже до гендер-пати знала, кого она ждет.
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Напомним, ранее Главред сообщил о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.
Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.
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