Дочь Заворотнюк родила и рассекретила пол и имя ребенка

Анна Заворотнюк родила еще 2 апреля, но решила поделится новостью только 9 апреля.

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Дочь Заворотнюк родила / Коллаж Главред, фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Вы узнаете:

Кого родила дочь Заворотнюк Анна

Как она решила назвать своего первенца

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака, Анна Заворотнюк родила своего первого ребенка.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Анна Заворотнюк родила / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Оказалось, что дочь покойно актрисы родила сына, которого назвали Марсель. Мальчик родился 2 апреля, за день до дня рождения Анастасии Заворотнюк.

Анна Заворотнюк родила / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

"Добро пожаловать в мир, свет моей души", - написала молодая мама.

Анна Заворотнюк родила / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

К слову, молодая мама до последнего не разглашала пол ребенка, однако сама говорила, что даже до гендер-пати знала, кого она ждет.

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Напомним, ранее Главред сообщил о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

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