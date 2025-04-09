В яслях недобор: эксперт объяснила, почему в Украине детей не приводят в садики

Есть несколько проблем в яслях, из-за которых родители боятся приводить в детсад своих месячных детей.

https://glavred.info/ukraine/v-yaslyah-nedobor-ekspert-obyasnila-pochemu-v-ukraine-detey-ne-privodyat-v-sadiki-10654427.html Ссылка скопирована

Детсады среди родителей месячных детей в Украине не так популярны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказала Чернявская:

В яслях проблема с квалифицированными работниками и оплатой их работы

Родителей, которые хотят привести ребенка в ясли, часто осуждают

Развитие сети яслей в Украине начали активно обсуждать после того, как появилось предложение уменьшить декретные отпуска для матерей. Однако реализация этой идеи будет осложнена несколькими факторами.

Об этом в комментарии Главреду рассказала директор Центра Teddy Bear Day Care Ольга Чернявская. По ее словам, прежде всего для работы в яслях нужны квалифицированные работники, которых в достаточном количестве нет.

видео дня

"В яслях нужны специфические люди со знаниями на грани образования и медицины. Они должны очень хорошо разбираться в том, как и что делать с маленьким ребенком, какие есть признаки опасности для него, как его кормить, как держать, как носить, как укладывать, как с ним заниматься для развития. Знаний, и у нас таких людей мало. Люди, которые работают в садиках, обычно с такими маленькими детьми уже имели много лет. нянь, которые знают, как обращаться с маленьким ребенком, развивать его и т.д", - пояснила она.

Согласно международным стандартам, на трех детей до 6 месяцев должен быть один воспитатель. В украинском законодательстве на одного воспитателя должно быть не более 5 детей в возрасте до одного года. Но в Украине обычно проверяют не количество детей на воспитателя, а сколько малышей есть на площадь помещения.

Таким образом по всей Украине, даже в частных садах есть недобор воспитателей. Причиной этого является и низкая зарплата.

"Это важный вопрос, потому что, например, в Киеве няня может зарабатывать до 50 000 грн, тогда как воспитатель в государственном саду высшей со всеми доплатами получает около 12 000 грн. И такой разрыв очень трудно перекрыть. 17-летнюю девушку не возьмешь, а пожилой человек часто не выдерживает физической нагрузки", - объясняет Чернявская.

Но самой большой проблемой яслей в Украине является осуждение со стороны окружения родителей, которые хотят отдать своего ребенка в детсад. В Украине не является нормой для общества отдать своего младенца в ясли.

"Например, когда я открывала садик, таких заведений, где берут совсем маленьких детей, вообще не было. Большинство клиентов, которые приходили, были иностранцами. Украинцев было очень мало, и для них сама идея отдать ребенка в ясли была чем-то космическим. Люди, это уже проблема. Люди не считают это нормальной практикой. отдать ребенка в платные ясли, только когда уверены, что за ним там хорошо ухаживают", - добавила эксперт.

Детсады в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в случае завершения войны в Украине ожидают взлета рождаемости, и поэтому предлагают уменьшить декретные отпуска и развивать сеть яслей в Украине, чтобы стимулировать молодых мам раньше возвращаться на рабочие места. Однако реализация европейской практики в Украине может быть задачей со звездочкой.

Ранее стало известно, что в Украине с 1 января 2022 года все школы и детские сады перешли на новое обновленное меню, но в сети начали его критиковать. Известный кулинар Евгений Клопотенко прокомментировал это, отметив, что тема школьного питания стала очень горячей и "насобирала всякого", но он пока не разрабатывал меню для детских садов.

Накануне сообщалось, что записаться в детсад в Украине можно не только путем посещения учебного заведения, но и онлайн на сайте ИСУО - следуя инструкции на портале.

Больше новостей:

Кто такая Ольга Чернявская? Ольга Чернявская - директор Центра Teddy Bear Day Care, первого и единственного в Украине частного заведения, предоставляющего услуги по уходу за детьми от рождения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред