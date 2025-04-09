На перестройку - минимум год. Почему идею с яслями в Украине будет сложно реализовать

В Украине существует ряд проблем, которые нужно решить до создания яслей на базе детских садов. Иначе эта идея может привести к еще большим проблемам.

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В Украине планируют обустроить ясли для детей от трех месяцев / Коллаж Главред

В случае завершения войны в Украине ожидают взлета рождаемости, и поэтому предлагают уменьшить декретные отпуска и развивать сеть яслей в Украине, чтобы стимулировать молодых мам раньше возвращаться на рабочие места. Однако реализация европейской практики в Украине, как рассказали Главреду эксперты, может быть задачей со звездочкой.

3 месяца декрета - и на работу

Заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова в недавнем интервью озвучила планы ведомства по реформе учреждений дошкольного образования. В частности, в МОН предлагают открыть ясли в Украине в детских садах во избежание их закрытия, что потенциально может наводнить рынок труда дополнительными кадрами. В обновленные заведения планируют принимать детей в возрасте с трех месяцев вместо трех лет, как это происходит сейчас.

"Открытие яслей сверхважно в условиях, когда на украинском рынке труда не хватает людей, а кризис демографии тесно переплетен с экономическим. Едва ли не основной барьер выхода женщины на работу в таких условиях - невозможность получить услугу дошкольного образования. Исследования показывают, что стопроцентное обеспечение детей услугами дошкольного образования от одного года - это потенциально +750 000 женщин на рынке труда", - заявила Коновалова.

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Как отметили в Минобразования, одной из главных проблем реформирования системы дошкольного образования является нехватка необходимой инфраструктуры и квалифицированных педагогов. Для адаптации учреждений необходимо привлечение инвестиций и подготовка персонала, поскольку многие воспитатели давно не работали с маленькими детьми. В то же время сейчас, по словам Коноваловой, продолжаются пилотные проекты по оптимизации расходов на дошкольное образование.

Как устроены ясли в Европе

В ряде европейских стран ясли действительно принимают детей с 3 месяцев, поскольку декретные отпуска там значительно короче, чем в Украине. Например, во Франции декрет длится всего 10-12 месяцев, поэтому в стране развита сеть яслей. Похожая ситуация в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Германии, Австрии. А вот, например в Италии, несмотря на доступность яслей, на всех их не хватает, поэтому найти место в саду для такого маленького ребенка трудно.

В европейских яслях очень маленькие группы детей / Фото ua.depositphotos.com

Довольно часто государство покрывает (полностью или частично) расходы родителей на пребывание детей в яслях и детских садах, тем самым стимулируя родителей как можно раньше возвращаться на работу. Также довольно распространена практика, когда детей нельзя оставлять на полный день, если работает только один из родителей.

Главное отличие яслей - очень маленькие группы детей, поскольку чем меньше ребенок, тем больше внимания он требует. Часто в группе младенцев (до 1 года) есть только 6-8 детей, с которыми работают воспитатели и ассистенты воспитателя в соотношении 1:3 или 1:4. То есть на каждую такую группу в Европе приходится не менее 1 педагог со специальным образованием, направленным на раннее развитие ребенка и помощники или няни.

Что же касается оборудования садиков, то во многих садиках есть отдельные зоны для сна, кормления, игр, гигиены, имеются пеленальные столы, подогреватели для бутылочек, стерилизаторы и даже места для грудного вскармливания (поскольку довольно часто садики размещены рядом с местом жительства или работы родителей). Особое внимание уделяют безопасности детей - так, в группах мебель с закругленными углами и из природных материалов, а игрушки гипоаллергенные. К тому же, родители могут наблюдать за детьми онлайн через видеонаблюдение. По питанию во многих садах Европы практикуют индивидуальный подход. Малышам до 6 месяцев приносят свое молоко или смеси, а после 6 месяцев - адаптированное меню с овощными пюре и кашами с учетом возможных аллергий и диет, о которых заблаговременно сообщают родители.

Как и в Украине, запись в дошкольные учреждения в Европе происходит заранее, довольно часто - еще до рождения ребенка. Подать заявку на получение места в саду в основном можно онлайн, но ожидать место в зависимости от страны приходится от нескольких недель до нескольких месяцев.Места распределяются по определенным критериям (трудоустроенность родителей, место жительства, социальный статус), причем родители имеют право выбирать тип заведения среди государственных, муниципальных, частных или кооперативных яслей, а после одобрения места родители подписывают договор с садиком (оплата, график, правила, условия выхода и т.д.).

Ясли в Украине - это дорого и долго?

В Украине, по словам экспертов, в отличие от Европы, перед запуском яслей нужно работать по каждому из пунктов. Ведь построенная система детских садов, которой, кстати, не хватает для покрытия спроса, рассчитана на более старших детей и не подготовлена к быстрой переквалификации.

Как рассказала в комментарии Главреду директор Центра Teddy Bear Day Care Ольга Чернявская, первого и единственного в Украине частного заведения, предоставляющего услуги по уходу за детьми с рождения, одна из самых больших проблем, которая возникает при создании яслей - это квалифицированные сотрудники.

"Для работы в яслях нужны специфические люди со знаниями на грани образования и медицины. Они должны очень хорошо разбираться в том, как и что делать с маленьким ребенком, какие есть признаки опасности для него, как его кормить, как держать, как носить, как укладывать, как с ним заниматься для развития. Отреагировать вовремя на сыпь, на температуру, на нетипичное поведение. Это достаточно широкий спектр знаний, и у нас таких людей мало. Люди, которые работают в садиках, обычно с такими маленькими детьми уже очень много лет не имели дела. Сейчас некоторые садики берут деток от года или двух, и фактически их ставят в группу с детьми старшего возраста. Ничего специфического для именно маленьких детей не делают. Совместимые группы имеют право на жизнь, если у них достаточное количество воспитателей соответственно возрасту - но этого нет. Есть также категория нянь, которые знают, как обращаться с маленьким ребенком, развивать его и т.д. индивидуально, но не умеют работать в группах", - отметила она.

По словам эксперта, по международному стандарту на трех детей до 6 месяцев должен быть один воспитатель (согласно действующему закону Украины "О дошкольном образовании" на одного воспитателя должно быть не более пяти детей в возрасте до одного года. - Главред), однако в Украине в основном проверяют не на количество воспитателей, а на площадь помещения в соответствии с Государственными санитарными правилами и нормами для дошкольных учебных заведений, однако это не совсем то, что нужно для развития ребенка. В большинстве садиков, как государственных, так и частных, недобор воспитателей.

Еще одна проблема - низкая заработная плата воспитателей, ведь сейчас существует большой разрыв в зарплатах в государственных садах и в частном секторе.

"Это важный вопрос, потому что, например, в Киеве няня может зарабатывать до 50 000 грн, тогда как воспитатель в государственном саду высшей со всеми доплатами получает около 12 000 грн. И такой разрыв очень трудно перекрыть. Частным садикам открывать ясельные группы тоже не очень невыгодно, потому что нужно больше персонала на меньшее количество детей, еще и специфического персонала - на ясли 17-летнюю девушку не возьмешь, а пожилой человек часто не выдерживает физической нагрузки", - объясняет Чернявская.

Но самая большая проблема возникает с восприятием в обществе яслей как явления. Ведь потребность в яслях в Украине действительно существует, но довольно часто родители малышей, которые думают о яслях, встречают осуждение в обществе. Ведь, в отличие от стран Запада, в Украине не является нормой отдавать младенца в ясли, потому что эта индустрия фактически исчезла за годы независимости.

"Например, когда я открывала садик, таких заведений, где берут совсем маленьких детей, вообще не было. Большинство клиентов, которые приходили, были иностранцами. Украинцев было очень мало, и для них сама идея отдать ребенка в ясли была чем-то космическим. Это такая зависимость: если я отдаю ребенка в ясли, то я плохая мама. Даже если ребенок остается там на несколько часов, это уже проблема. Люди не считают это нормальной практикой. Даже воспитатели, приходя на собеседование, удивляются, что мы действительно работаем с такими маленькими детками и удивляются, как им хорошо и как быстро они адаптируются. Я думаю, такие взгляды - это следствие советских времен, когда маленьких детей клали в кроватки, ничего с ними не делали, плохо ухаживали. Сейчас, когда люди начинают приходить, они готовы отдать ребенка в платные ясли, только когда уверены, что за ним там хорошо ухаживают", - рассказала Ольга.

И добавляет, что сейчас отдать ребенка в ясли соглашаются прогрессивные молодые родители, которые не хотят нанимать няню по вопросам безопасности или не хотят иметь постороннего человека у себя дома, но таких родителей пока не так много именно из-за отсутствия работы с общественным мнением и восприятием.

Как рассказала в комментарии Главреду доктор экономических наук, профессор Украинско-Американского университета Конкордия, эксперт по гендерным вопросам Любовь Жарова, для реализации этой идеи нужно время.

"Причем это время будет зависеть от того, насколько быстро будут разработаны и приняты соответствующие стандарты. Далее - необходимо иметь соответствующее помещение. И самое важное - нам нужны квалифицированные кадры, которые всем этим будут заниматься. Даже если говорить о переквалификации, то это все равно займет минимум полгода. То есть реалистично запуска этой идеи можно ожидать не ранее чем через год", - считает Жарова.

Кто такая Любовь Жарова Жарова Любовь Валерьевна - доктор экономических наук, старший научный сотрудник. Заведующая кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности и международного бизнеса украино-американского института Конкордия. Окончила с отличием Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" по специальности "Менеджмент организаций". В 2005 году получила степень кандидата наук по специальности "Размещение производительных сил и региональная экономика". В 2007 году присвоено звание старшего научного сотрудника по специальности "Экономика природопользования и охраны окружающей среды". В 2013 году защитила диссертацию на тему "Макроэкономическое регулирование природоохранной деятельности: теория. методология, практика" и получила научную степень доктора экономических наук по специальности "Экономика природопользования и охраны окружающей среды". Автор более 150 научных публикаций. Профессионально занимается вопросами устойчивого развития, охватывающего баланс экологической, экономической и социальной составляющих общественной жизни, включая гендерные вопросы.

Кроме того, по словам эксперта, создание яслей - это существенные расходы для государства. "Если мы говорим, что финансирование должно обеспечивать государство, то нужно учитывать помещение, кадры, обеспечение качественным питанием. Это недешево. И если говорить о стоимости содержания ребенка - то, как правило, чем меньше ребенок, тем выше расходы. Ведь он требует более тщательного ухода, высшего качества услуг, а также большего количества персонала. Например, в ясельной группе не может быть одна воспитательница на десять детей. Если это группы для детей в возрасте от трех месяцев до трех лет, то, думаю, норма - не более трех детей на одного работника. Но стоит обратиться к действующим украинским и европейским нормативам, потому что они могли измениться. Но в целом трудно представить ситуацию, когда один человек одновременно занимается несколькими детьми, которые только учатся ходить", - отметила Жарова.

Соглашается с такими выводами и независимый экономический эксперт Александр Хмелевский. По его мнению, создать на базе детсадов ясли в течение ближайших лет власть не сможет. К тому же большинство детсадов частные и могут отказаться создавать на своей базе ясли.

"Следствием нововведения будет то, что женщины будут меньше рожать, а значит демографическая проблема в Украине еще больше обострится. Настоящей целью власти по сокращению отпуска является сокращение социальных расходов. Но такое сокращение только обострит экономические и социальные проблемы и в конечном результаты обойдется для госбюджета еще большими затратами", - убежден Хмелевский.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Как заинтересовать работодателей

Отдельный вопрос - готовность работодателей принимать к себе матерей малышей. По мнению Любови Жаровой, фактически у работодателей есть два варианта - либо они будут вынуждены брать всех, поскольку будут нуждаться в рабочей силе, ведь ее сейчас не хватает - из-за демографического спада, войны, смертности, переселения и тому подобное. Или же они, как и раньше, будут отдавать предпочтение бездетным, желательно мужчинам.

"Поэтому именно государство должно поддерживать работодателей в этом. При этом не обязательно снижать налоги, ведь понятно, что государство стремится получать больше налогов, потому что в данной ситуации есть потребность наполнения бюджета, а мы и так не способны обеспечить это только за счет экономической деятельности. Кроме того, всегда проще повысить налоги, чем снизить их и ждать, что предприятия начнут работать активнее.Однако можно предоставлять другие льготы: например, налоговые каникулы, временное освобождение от проверок или другие привилегии, которые бы поощряли работодателей трудоустраивать разные категории населения. Или же можно обязать работодателей это делать. Это - тоже вариант", - считает Жарова.

И добавляет, что дополнительно в Украине стоит упростить условия ведения малого бизнеса. Например, для ФЛП первой группы - сделать их деятельность максимально простой, без налогов в случае отсутствия дохода. Это позволило бы женщинам самозаняться, зарабатывать, платить взносы в Пенсионный фонд. Также следует развивать гибридную и частичную занятость, чтобы не обязательно было ходить в офис. Вариант с детскими комнатами на рабочем месте часто не реализуется из-за технических ограничений - отсутствие электричества, отопления, безопасного укрытия и тому подобное. И даже при наличии желания работодателя, реализация может быть сложной.

Если будут соблюдены такие условия, тогда, убеждены эксперты, женщины действительно смогут хотя бы частично вернуться к работе или же по крайней мере иметь возможность учиться и менять профессию. Особенно в современных реалиях, когда матери часто не имеют помощи в воспитании детей.

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