Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать

Как работает электронная очередь в детский сад: как оформить очередь в детский сад и как устроить ребенка в садик без очереди – узнал Главред.
Детские сады продолжают работать даже в условиях COVID-19. И для многих родителей это просто спасение. Особенно, если они вынуждены работать из дома.
К тому же детский садик – это социализация ребенка, его подготовка к более взрослой жизни. Психологи рекомендуют не пропускать этот этап.
Как работает электронная очередь в детский сад: как оформить очередь в детский сад в Украине в 2021 году, какие нужны документы и каких врачей проходить, как устроить ребенка в садик без очереди – узнал Главред.
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Электронная очередь в детский сад
Записаться в детсад можно онлайн на сайте ІСУО – следуя инструкции на портале.
После регистрации у родителя остается номер его заявки (после получения статуса "Зарегистрировано в очереди").
Письмо о том, что в садике появилось вакантное место для ребенка, должно прийти на указанный адрес электронной почты.
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Как устроить ребенка в садик без очереди
Дату и время регистрации нельзя изменить, так что повлиять на очередность зачисления в детский садик невозможно.
В то же время есть категории граждан, которые имеют приоритетное право на зачисление в дошкольное учебное учреждение (ДУЗ):
- дети, чьи родители являются инвалидами I группы;
- дети из многодетных семей;
- дети военнослужащих, в том числе участников АТО;
- дети из семей вынужденных переселенцев;
- дети-сироты и дети, которые лишены родительской опеки;
- дети, что находятся под опекой или в приемных семьях;
- дети одиноких родителей (исключительно вдов, вдовцов);
- дети-инвалиды – если у них нет противопоказаний к посещению ДУЗ;
- дети родителей, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС (I, II и III категорий);
- дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой.
Какие документы нужны для садика в 2021 году
Для оформления малыша в садик понадобятся:
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- заявления родителей (опекунов);
- справка участкового врача об эпидемиологическом окружении;
- медицинская справка (форма №026/о) в садик о состоянии здоровья ребенка (подробнее о ней – чуть ниже).
Также могут попросить справку о месте прописки ребенка и регистрационную карточку, где отмечено, можно ли зачислять дитя в данный садик.
Для зачисления в специальные группы (компенсирующего или инклюзивного типа) понадобится еще заключение территориального лечебно-профилактического учреждения или тубдиспансера, психолого-медико-педагогической консультации, направление местного управления образования и индивидуальная программа реабилитации для детей с инвалидностью.
Справка 026 в садик: каких врачей нужно обойти
Форма №026о включает в себя заключения следующих специалистов:
- невропатолога;
- логопеда;
- стоматолога;
- отоларинголога (ЛОР);
- окулиста;
- хирурга-ортопеда.
Какие анализы нужно сдать для садика:
- общий анализ мочи;
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- соскоб на энтеробиоз;
- анализ кала на гельминтов и цисты простейших.
Кроме того, на основании заключений других врачей и своих личных выводов педиатр может дополнительно назначить обследования у других специалистов: гинеколога, дерматолога, кардиолога и др.
Вакцинация детей в Украине в 2021 году
Приказ МОЗ № 551 Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні предусматривает, что ребенку перед садиком нужно сделать такие прививки:
- от полиомиелита и БЦЖ (против туберкулеза),
- АКДС (коклюш, дифтерия и столбняк),
- КПК (корь, паротит, краснуха),
- от гепатита В и гемофильной инфекции.
Календарь вакцинации (прививок) на 2021 год приведен ниже.
Отсутствие у ребенка профилактических прививок может стать основанием для отказа в посещении детских учреждений. Оспаривать право на посещение детсадика ребенком без прививок придется на заседании индивидуальной врачебно-консультативной комиссии с привлечением эпидемиолога.