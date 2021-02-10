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Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать

10 февраля 2021, 06:30

Как работает электронная очередь в детский сад: как оформить очередь в детский сад и как устроить ребенка в садик без очереди – узнал Главред.

Как оформить очередь в детский сад в Украине в 2021 году
Как оформить очередь в детский сад в Украине в 2021 году / 1zoom.ru

Детские сады продолжают работать даже в условиях COVID-19. И для многих родителей это просто спасение. Особенно, если они вынуждены работать из дома.

К тому же детский садик – это социализация ребенка, его подготовка к более взрослой жизни. Психологи рекомендуют не пропускать этот этап.

Как работает электронная очередь в детский сад: как оформить очередь в детский сад в Украине в 2021 году, какие нужны документы и каких врачей проходить, как устроить ребенка в садик без очереди – узнал Главред.

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Электронная очередь в детский сад

Записаться в детсад можно онлайн на сайте ІСУО – следуя инструкции на портале.

Как оформить очередь в детский сад в Украине в 2021 году

После регистрации у родителя остается номер его заявки (после получения статуса "Зарегистрировано в очереди").

Письмо о том, что в садике появилось вакантное место для ребенка, должно прийти на указанный адрес электронной почты.

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Как устроить ребенка в садик без очереди

Дату и время регистрации нельзя изменить, так что повлиять на очередность зачисления в детский садик невозможно.

В то же время есть категории граждан, которые имеют приоритетное право на зачисление в дошкольное учебное учреждение (ДУЗ):

  • дети, чьи родители являются инвалидами I группы;
  • дети из многодетных семей;
  • дети военнослужащих, в том числе участников АТО;
  • дети из семей вынужденных переселенцев;
  • дети-сироты и дети, которые лишены родительской опеки;
  • дети, что находятся под опекой или в приемных семьях;
  • дети одиноких родителей (исключительно вдов, вдовцов);
  • дети-инвалиды – если у них нет противопоказаний к посещению ДУЗ;
  • дети родителей, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС (I, II и III категорий);
  • дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой.

Какие документы нужны для садика в 2021 году

Для оформления малыша в садик понадобятся:

  • копии свидетельства о рождении ребенка;
  • заявления родителей (опекунов);
  • справка участкового врача об эпидемиологическом окружении;
  • медицинская справка (форма №026/о) в садик о состоянии здоровья ребенка (подробнее о ней – чуть ниже).

Также могут попросить справку о месте прописки ребенка и регистрационную карточку, где отмечено, можно ли зачислять дитя в данный садик.

Для зачисления в специальные группы (компенсирующего или инклюзивного типа) понадобится еще заключение территориального лечебно-профилактического учреждения или тубдиспансера, психолого-медико-педагогической консультации, направление местного управления образования и индивидуальная программа реабилитации для детей с инвалидностью.

Справка 026 в садик: каких врачей нужно обойти

Форма №026о включает в себя заключения следующих специалистов:

  • невропатолога;
  • логопеда;
  • стоматолога;
  • отоларинголога (ЛОР);
  • окулиста;
  • хирурга-ортопеда.

Какие анализы нужно сдать для садика:

  • общий анализ мочи;
  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • соскоб на энтеробиоз;
  • анализ кала на гельминтов и цисты простейших.

Кроме того, на основании заключений других врачей и своих личных выводов педиатр может дополнительно назначить обследования у других специалистов: гинеколога, дерматолога, кардиолога и др.

Вакцинация детей в Украине в 2021 году

Приказ МОЗ № 551 Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні предусматривает, что ребенку перед садиком нужно сделать такие прививки:

  • от полиомиелита и БЦЖ (против туберкулеза),
  • АКДС (коклюш, дифтерия и столбняк),
  • КПК (корь, паротит, краснуха),
  • от гепатита В и гемофильной инфекции.

Календарь вакцинации (прививок) на 2021 год приведен ниже.

календарь прививок украина 2021

Отсутствие у ребенка профилактических прививок может стать основанием для отказа в посещении детских учреждений. Оспаривать право на посещение детсадика ребенком без прививок придется на заседании индивидуальной врачебно-консультативной комиссии с привлечением эпидемиолога.

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