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Украинцы "разнесли" новое школьное меню: Клопотенко ответил на критику

14 января 2022, 13:17
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Кулинар сделал неожиданное заявление и пообещал разобраться.

Клопотенко ответил на критику питания в детсадах и школах / соцсети,

В Украине с 1 января все школы и детские садики перешли на новое обновленное меню, но в Сети начали его критиковать.

Известный кулинар Евгений Клопотенко решил ответить украинцам на своей страничке в Instagram.

Он отметил, что тема школьного питания стала очень горячей и "насобирала всякого", но он пока не разрабатывал меню для детских садов.

"Хочу на это сказать: спасибо каждому. Ибо благодаря такой волне разных мыслей эта тема остается на устах. Неравнодушие народа – это движущая сила перемен. И если через два года все негативные комментарии исчезнут, значит, школьным питанием можно больше не заниматься", - отметил повар.

Читайте также"Дети такое не едят": украинцы массово раскритиковали новое школьное меню от КлопотенкоКлопотенко также отметил, что вопрос питания в школах и детсадах - это "болезненная" тема, но он готов сделать многое, чтобы эту проблему поскорее решить.

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"Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно", - написал он.

Клопотенко с командой, проанализировал все отзывы и прописал следующие шаги:

  • Будем учить поваров
  • Будем учить людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы.
  • Будем учить украинцев критически мыслить и адекватно выражать свои мысли (это шутка).
  • Будем рассказывать об основах здорового питания.

"Я знаю, что эта тема болит. И болит она сильно, потому что это дети. Поэтому каждый комментарий я понимаю, имею те же эмоции и шаг за шагом внедряю будущее в те условия, которые есть сейчас. Но у меня есть единственная просьба – не молчите. Это хуже всего. Лучше пишите хейт, но не молчите. Ибо изменения происходят там, где есть голос. Все спасибо", - подытожил Клопотенко.

Ранее в Сети показали, чем кормят детей в различных школах Украины. В Мариуполе Донецкой области, например, блюда из одного меню, напоминают совершенно разные блюда.

Автор: Сергей Кущ
viber
правильное питание Евгений Клопотенко новости Украины
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