Как избавиться от пятен на потолке: простые способы восстановить чистоту

Пятна на потолке после затопления или от плесени: как удалить пятна с потолка простыми способами дома без ремонта и больших затрат.

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Как убрать пятна с потолка / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как убрать пятна от затопления на потолке

Как убрать пятна от плесени

Если на вашем белоснежном потолке появились пятна, возможно после того, как вас затопили соседи сверху, не стоит расстраиваться раньше, чем нужно. Вы можете довольно легко вернуть потолку его первоначальную белизну и чистоту. В этом поможет разобраться Главред.

Как убрать пятна с потолка

Для того, чтобы избавиться от пятен на потолке, вам понадобятся: белье, емкость, перчатки и губка. Используйте обычную губку для посуды, которую следует хорошо смочить в белье, а затем осторожно протереть проблемное место на потолке. Особое внимание следует уделить тщательной пропитке пятен бельем.

Первый слой белья нужно оставить на 5 минут. Затем еще дважды нанести средство с таким же интервалом. После третьего нанесения дайте потолку полностью высохнуть и оцените результат. Во многих случаях этого будет достаточно, чтобы пятно исчезло.

Однако, если этот метод не помог или пятна слишком сложные - особенно после серьезного затопления - их придется закрасить. Обратите внимание: обычная водоэмульсионная краска не поможет, поскольку пятна могут снова проявиться из-за нее.

Для эффективного закрашивания вам понадобятся:

масляная эмаль;

водоэмульсионная краска для потолка.

Сперва нанесите тонкий слой масляной эмали на загрязненные участки. Дайте ей полностью высохнуть, чтобы образовалась масляная защитная пленка. Она предотвращает просачивание пятен сквозь новый слой краски. После этого нанесите водоэмульсионную краску. Это важно также потому, что масляная эмаль со временем может пожелтеть, а водоэмульсионная - нет.

Если же пятна большие и охватывают значительную часть потолка, лучше перекрасить всю поверхность. Подробную пошаговую инструкцию по этому процессу можно найти на YouTube-канале Богдана Волынского. Там он подробно рассказывает, какие кисти и валики лучше использовать для покраски потолка.

Как избавиться от пятен от плесени

Если на потолке появилась плесень, ее можно устранить с помощью простого метода: смешайте полстакана уксуса с литром воды и перелейте раствор в бутылку с распылителем. Распылите смесь на пятно и оставьте для воздействия. Благодаря природным свойствам уксусная кислота эффективно уничтожает плесень и возвращает потолку или стене первоначальный вид.

Альтернативно можно использовать соду. Для этого достаточно взять нужное количество пищевой соды и добавить немного воды, чтобы образовалась пастообразная масса. Нанесите ее на пятно, оставьте на час, а затем смойте и вытрите насухо.

Как убрать пятна на побеленном потолке

Если у вас побеленный потолок, сначала пострадавший участок следует помыть, а при необходимости - отшлифовать. Если обнаружили плесень - обработайте поверхность специальным средством или той же белизной.

Если пятно небольшое, его можно убрать с помощью белья: нанесите его на пятно и подождите, пока оно полностью высохнет и исчезнет. Затем, чтобы скрыть изменение цвета, можно использовать белый мел или даже крем для обуви белого цвета.

В случае большого пятна лучше воспользоваться специальным пигментированным блокиратором пятен. Он нужен для того, чтобы в будущем загрязнение не проступало сквозь новый слой краски. После высыхания блокиратора нанесите подходящую потолочную краску или побелку. При необходимости можно покрыть поверхность еще раз.

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О канале Богдана Волынского Богдан Волынский - украинский YouTube-блогер, известный своим каналом "Богдан Волынский". Канал имеет более 60 тысяч подписчиков и содержит более 1,6 тысячи видео на различные темы. В большей части снятых видео блогер делится своим собственным опытом.

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