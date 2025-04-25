Как правильно ставить крест - в голове или в ногах: ответ удивит многих

В похоронном бюро объяснили, где правильно устанавливать крест на могиле в зависимости от религиозной традиции, и почему принято хоронить тело головой на запад.

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Как правильно ставить крест - в голове или в ногах - ответ удивит / Коллаж Главред, фото: pixabay, УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Где ставится крест на могиле: в голове или в ногах

Почему хоронят головой на запад

Куда девать крест с кладбища

Многие люди сталкиваются с дилеммой, когда приходит время устанавливать памятник на могиле родного человека. Эксперты похоронного бюро "Осирис" объяснили, где правильно ставить крест или памятник - в голове или в ногах.

Главред выяснил, как ставить крест на кладбище.

Как должен стоять крест - куда ставят крест в ноги

По словам специалистов "Осирис", традиционно во время захоронения тело усопшего кладут головой на запад. А крест устанавливают в ногах.

"Это имеет символическое значение: в день воскресения человек "встанет" из могилы, а крест станет для него ориентиром", - указывают они.

Это также объясняет, почему надгробный памятник в православной традиции ставят именно в ногах - он заменяет крест и становится символом надежды на воскресение.

Что делать со старыми крестами на кладбище - куда девают старый крест с могилы

Священник ПЦУ Алексей Филюк в видео на YouTube напоминает, что просто выбрасывать деревянный или металлический крест - грех.

"Если меняете крест на памятник, то посмотрите направо-налево - может, в селе есть заброшенные могилки, где уже сгнил крест. Можно поставить там, чтобы видно было, что кто-то похоронен, и чтобы люди не ходили. Выбрасывать на свалку - не годится. Лучше разрезать его надвое и положить внутрь нового памятника, в ту пустоту, что там есть. Или это железный крест, или деревянный - пусть не валяются. Потому что разбросаете и тогда на кладбищах беспорядок", - советует он.

Смотрите видео о том, можно ли выбрасывать деревянный крест:

Кому ставят крест в голове

В католической традиции - наоборот: крест и памятник ставят в головах

"Это объясняется тем, что воскресший должен увидеть и поцеловать распятие", - говорят ритуальные эксперты.

В исламе и иудаизме действуют свои правила захоронения, поэтому прежде чем ставить памятник, стоит учесть религиозную принадлежность.

Почему нельзя ставить памятник в головах у православных

Это не только нарушение традиции, но и своеобразное "суеверное предостережение".

"Если разместить надгробие в голове, это считается неправильным, ведь воскресший может "удариться" о него", - рассказывают специалисты "Осирис".

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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