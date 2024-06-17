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Крест или памятник: что правильно ставить на могилу - большинство не догадывается

Юрий Берендий
17 июня 2024, 03:13
57
Крест на могиле имеет символическое значение в религиозных и народных обрядах погребения. Главред выяснил, что должно быть на могиле: крест или памятник.
Крест или памятник: что правильно ставить на могилу - большинство не догадывается
Что должно быть на могиле крест или памятник - когда ставить памятник / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Символ креста на могиле имеет важное значение в христианских верованиях. Он олицетворяет распятие и воскресение Иисуса Христа, что означает веру в жизнь после смерти и оптимизм, в возрождение умерших. Тем не менее, люди часто выбирают для украшения своих могил памятники, изготовленные из различных материалов, вместо креста.

Что должно быть на могиле православного

Крест часто считается более простым и скромным знаком по сравнению с памятником, отражающим смирение перед Богом и подчеркивающим духовную составляющую захоронения. Кроме того, крест может быть более доступным и легким для установки, что делает его практичным выбором для многих семей.

В то же время Tik-Tok блогер под ником @petrivna_kosach, которая делится интересными фактами из религии и народных обрядов, касающихся кладбища отмечает, что крест несет в себе важное смысловое наполнение.

видео дня

"Это тот крест, который человек несет и представляется с ним перед Богом. И за него будет хвататься во время воскресения мертвых, когда будет второе причастие Христа", - указывает она.

Смотрите видео о том, что означает крест на могиле:

В то же время общепринято, что крест является символом веры и надежды в вечную жизнь, тогда как памятник может отражать индивидуальные достижения, характер и личную историю человека. Оба варианта могут быть использованы вместе или по отдельности, чтобы почтить память усопшего.

Что известно о Tik-Tok канале @petrivna_kosach

Tik-Tok канал @petrivna_kosach - популярный канал в Tik-Tok, с 57 тысячами подписчиков и 1,2 миллионами предпочтений. Девушка-блогер, которая занимается развитием канала и публикует видео на тематику кладбища отмечает о себе, что она является хозяйкой кладбища. Кроме того, она делится интересными фактами о различных обычаях, традициях или обрядах

Что нужно сделать с крестом на могиле после установки памятника

Блогер отмечает, что после того, как крест на могиле заменили на памятник категорически нельзя этот крест выбрасывать.

"Во время заливки фундамента для памятника этот крест стоит подзахоронить к могиле. Иногда видела, что за памятником на могиле этот крест остается стоять, но дерево не вечное, поэтому рано или поздно все равно, надо будет его убрать. В некоторых регионах есть традиция сжигать погребальный крест, если он деревянный, и посыпать пеплом на могиле покойника. В любом случае это сакральная вещь и с ней следует обращаться осторожно и с уважением", - резюмировала она.

Когда нельзя ставить памятник на могилу

Священник Владимир Константинов в своем видео в Tik-Tok указывает, что церковного запрета относительно того, когда ставить памятник на могилу нет

Церковного запрета, когда его правильно ставить, вообще-то нет. Или там до года, или в тот же самый день, когда похоронили, или после года, безразлично", - указывает он.

Почему не советуют ставить памятник до года

Священник отмечает, что существуют вполне технические причины того, почему нельзя ставить памятник на могиле до одного года с даты захоронения.

"Потому, что земля еще мягенькая, она еще не утрамбовалась, не улеглась. И, получается, если вы раньше поставите памятник, то земля будет усаживаться, и его (памятник - ред.) просто перекосит", - добавил он.

Смотрите видео о том, когда нужно ставить памятник:

Как понять, что пора ставить памятник

По его словам, лучше смотреть по земле, если она уже утрамбовалась, то уже тогда ставить памятник.

"Если не утрамбовалась, лучше подождать, когда земля утрамбуется", - резюмировал он.

Кто такой Владимир Константинов

Владимир Константинов - украинский священник, автор популярного Tik-Tok блога @tikpop071, где рассказывает об интересных фактах из религии и отвечает на распространенные вопросы обычных пользователей.

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