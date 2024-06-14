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"Чем родители думают?!": учителя поделились самыми "странными" именами детей

Юрий Берендий
14 июня 2024, 21:50
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Группа учителей пристыдила родителей, которые дают своим детям "сумасшедшие" имена, заставляя их задуматься над тем, о чем они думали, когда так называли детей.
'Чем родители думают?!': учителя поделились самыми 'странными' именами детей
Учителя поделились самыми странными именами детей - сложно выговорить / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Некоторые родители передают имена из поколения в поколение, другие выбирают "уникальные" имена, надеясь, что оно поможет их ребенку выделиться в жизни. Однако это не всегда идет по плану, поскольку некоторые дети вырастают, обижаясь на родителей за то, что они дали им такое "сумасшедшее" имя, сообщает Mirror.

Чтобы осветить эту проблему, группа учителей собралась вместе, чтобы поделиться "худшими" именами, которые они слышали в своих классах - и они не сдерживались.

На Reddit одна учительница рассказала, как она целый год учила мальчика по имени Омеан вместе с двумя другими учениками мужского пола, по имени Май'Кисс и Гриан.

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Что касается девушек, то, по ее словам, в ее классе есть ученица по имени Фик, а также девушка по имени Тек, и она призналась, что ей пришлось дважды проверять классный журнал, потому что она предположила, что это сокращенное имя от чего-то.

"Иногда мне интересно, думают ли родители, давая детям имена, о том, что они проживут всю жизнь с этими именами", - отметила она.

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Делясь другими "сомнительными" именами, другой пользователь добавил: "У моей мамы был ученик по имени Карл Великий. Его называли Си Джей. Она работала в городской школе, и люди имели тенденцию называть своих детей в честь дорогих вещей. Например, там было много Порше, Мерседесов и Бентли".

Студентка, которая работала в школе, не могла поверить, насколько сильно изменились тенденции в выборе имен с тех пор, как она была студенткой.

"В этом году в школе было очень много дорогих имен: "Только в этом году у нас есть дети, по имени Авалон, Аполлон, Цапля (девочка), Солейла (как французское слово "солнце" на -а), Сириус, Корбен, Лилит, Кайди, Хилея, Генри (девочка), Кедр (мальчик)...", - указывают пользователи.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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