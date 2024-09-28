Чем смыть старую побелку с потолка: очень легкий, но рабочий способ

Что разъедает побелку – простой раствор из воды и лимонной кислоты, который поможет отчистить ваш потолок.

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Чем можно смыть побелку, чтобы сделать чистым свой потолок / Скриншот YouTube

Ремонт всегда непростая задача, и снять побелку с потолка, особенно если она очень старая, всегда непросто. Специальные средства порой не справляются и приходится искать альтернативу. Поэтому у многих возникает вопрос, чем отмыть побелку. Есть один способ, который вам может пригодиться.

Автор YouTube-канала Kon Irina поделилась своим способом, как снять побелку с потолка дешево и сердито.

Как быстро снять старую побелку с потолка

Что понадобится

Нужно заранее приобрести пульверизатор на 1,5 литра воды, шпатель, подготовить губку и тазик с водой.

Как снимать побелку с потолка

Сначала нужно распылителем, в котором залита вода с горсть лимонной кислоты, побрызгать потолок. Далее нужно подождать реакции раствора с побелкой. Поверхность пенится и побелка отлетает.

После этого нужно взять шпатель и все это содрать.

В конце моем потолок губкой, смоченной в тазике с водой.

В итоге потолок должен практически полностью отмыться от побелки.

Смотрите видео, как снять побелку с потолка при помощи простого раствора:

Нужно ли смывать старую побелку с потолка? Перед ремонтом в квартире со стен и потолков рекомендуется снимать побелку. Обычно специалисты не советуют наносить на побелку строительные материалы. Причина в том, что стройматериалы просто не схватятся с побеленной поверхностью, поэтому ее необходимо заранее удалить.

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