Чем смыть старую побелку с потолка: очень легкий, но рабочий способ

Ремонт всегда непростая задача, и снять побелку с потолка, особенно если она очень старая, всегда непросто. Специальные средства порой не справляются и приходится искать альтернативу. Поэтому у многих возникает вопрос, чем отмыть побелку. Есть один способ, который вам может пригодиться.
Автор YouTube-канала Kon Irina поделилась своим способом, как снять побелку с потолка дешево и сердито.
Как быстро снять старую побелку с потолка
Что понадобится
Нужно заранее приобрести пульверизатор на 1,5 литра воды, шпатель, подготовить губку и тазик с водой.
Как снимать побелку с потолка
Сначала нужно распылителем, в котором залита вода с горсть лимонной кислоты, побрызгать потолок. Далее нужно подождать реакции раствора с побелкой. Поверхность пенится и побелка отлетает.
После этого нужно взять шпатель и все это содрать.
В конце моем потолок губкой, смоченной в тазике с водой.
В итоге потолок должен практически полностью отмыться от побелки.
Смотрите видео, как снять побелку с потолка при помощи простого раствора:
Нужно ли смывать старую побелку с потолка?
Перед ремонтом в квартире со стен и потолков рекомендуется снимать побелку. Обычно специалисты не советуют наносить на побелку строительные материалы. Причина в том, что стройматериалы просто не схватятся с побеленной поверхностью, поэтому ее необходимо заранее удалить.
Другие новости:
- Загадка сталинок: почему в них делали 4-метровые потолки, а комнаты разделяли пороги
- Загадка советских домов: почему в СССР зеркала вешали у потолка
- Как помыть натяжной потолок на кухне от жира: легкий, но очень эффективный способ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред