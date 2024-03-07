Как быстро снять старую побелку с потолка: простой, но рабочий способ

Когда делаем дома ремонт, часто возникает вопрос, чем можно отмыть побелку с потолка. Хлопотную работу хочется упростить, а бывает так, что побелка совсем не снимается, и приходится искать какие-то другие варианты. Мы расскажем вам, как упростить задачу.
Как быстро снять штукатурку на потолке до бетона
Намочите побелку водой
Перед тем, как приступить к делу, намочите потолок водой. Нужно, чтобы побелка стала мокрой и серой. Тогда она будет гораздо лучше сниматься, что сэкономит вам время. Намочить побелку на потолке можно пульверизатором или тряпками.
Купите скребок
Вам понадобится специальный скребок, который используется для снятия побелки. Советуем не экономить и взять хороший прибор, чтобы эффективно решить проблему старой побелки.
Лучше приобрести именно скребок, потому что если вы выберете снятие побелки шпателем, то проблема практически не решится. Шпатель будет снимать слой за слоем, но делать это придется очень медленно и затратно по времени.
Снимайте побелку скребком
Нажимайте скребком на побелку на потолке и надавливайте на него вперед. Шаг за шагом будет сниматься старая побелка.
Этот способ поможет вам быстрее снять старую побелку с потолка и не затрачивать множество времени.
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