Как легко и быстро помыть натяжной потолок: способ на заметку хозяйкам

Если вы не знаете, каким раствором можно мыть натяжной потолок, попробуйте совет, который предлагает блогер популярного YouTube-канала.

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Чем помыть натяжной потолок на кухне от жира, копоти и пыли / Скриншот YouTube

Натяжные потолки сегодня можно увидеть на многих кухнях. Это удобно, модно и практично. Однако не каждый знает, как их правильно мыть, поэтому многие задаются вопросом, как мыть натяжные потолки в домашних условиях. Мы нашли хороший совет, который может помочь разобраться в проблеме.

Автор YouTube-канала LOVISOVET рассказал, как правильно мыть матовый натяжной потолок, и каким нужно следовать советам.

Чем помыть натяжной потолок на кухне

Понадобится правильное средство

Автор видео советует исключить средства, в составе которых есть ацетон. Также не должно быть абразивов, а то потолок может поцарапаться.

Как приготовить раствор

Понадобится ведро, в которое нужно налить 3 литра теплой воды. Добавить 1 столовую ложку средства для мытья посуды и все перемешать. Также следует подготовить тряпку с мокрым ворсом.

Моем натяжной потолок

Наносим на полотенце раствор и шваброй моем потолок. Чтобы избежать разводов, потолок нужно мыть прямой линией. Тряпку периодически ополаскиваем и несколько раз таким образом протираем потолок.

Если швабры нет, можно просто использовать тряпку.

Как сделать так, чтобы потолок блестел

Готовим раствор, для которого понадобится 50 г водки и 1,5 литра воды. Все перемешиваем и протираем потолок по линии.

В итоге натяжной потолок на вашей кухне должен стать чистым и блестящим.

Смотрите видео, как отмыть матовый натяжной потолок на кухне:

YouTube-канал Lovisovet Lovisovet – канал на YouTube, тематика которого – полезные советы во всех сферах жизни. Авторы дают советы по красоте, даче, деньгам, отдыху, ремонту и по многим другим темам, говорится в описании канала. У канала под 200 миллионов просмотров и 1,8 млн подписчиков.

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