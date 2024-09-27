Как легко и быстро помыть натяжной потолок: способ на заметку хозяйкам

Натяжные потолки сегодня можно увидеть на многих кухнях. Это удобно, модно и практично. Однако не каждый знает, как их правильно мыть, поэтому многие задаются вопросом, как мыть натяжные потолки в домашних условиях. Мы нашли хороший совет, который может помочь разобраться в проблеме.
Автор YouTube-канала LOVISOVET рассказал, как правильно мыть матовый натяжной потолок, и каким нужно следовать советам.
Чем помыть натяжной потолок на кухне
Понадобится правильное средство
Автор видео советует исключить средства, в составе которых есть ацетон. Также не должно быть абразивов, а то потолок может поцарапаться.
Как приготовить раствор
Понадобится ведро, в которое нужно налить 3 литра теплой воды. Добавить 1 столовую ложку средства для мытья посуды и все перемешать. Также следует подготовить тряпку с мокрым ворсом.
Моем натяжной потолок
Наносим на полотенце раствор и шваброй моем потолок. Чтобы избежать разводов, потолок нужно мыть прямой линией. Тряпку периодически ополаскиваем и несколько раз таким образом протираем потолок.
Если швабры нет, можно просто использовать тряпку.
Как сделать так, чтобы потолок блестел
Готовим раствор, для которого понадобится 50 г водки и 1,5 литра воды. Все перемешиваем и протираем потолок по линии.
В итоге натяжной потолок на вашей кухне должен стать чистым и блестящим.
Смотрите видео, как отмыть матовый натяжной потолок на кухне:
YouTube-канал Lovisovet
Lovisovet – канал на YouTube, тематика которого – полезные советы во всех сферах жизни. Авторы дают советы по красоте, даче, деньгам, отдыху, ремонту и по многим другим темам, говорится в описании канала. У канала под 200 миллионов просмотров и 1,8 млн подписчиков.
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