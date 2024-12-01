Как не переплачивать за отопление: эксперт назвал главную ошибку

Экономить на отоплении просто, если следовать правильным рекомендациям.

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Как сэкономить на отоплении / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сэкономить на отоплении

Какая самая распространенная ошибка при отоплении зимой

Почему не стоит постоянно включать и выключать отопление

Хозяева квартир с индивидуальной системой отопления могут сэкономить немало денег на счетах за электроэнергию, избежав одной распространенной ошибки при отоплении этой зимой. Главред, разбирался, какую ошибку чаще всего допускают люди во время отопительного сезона.

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Один из главных мифов об энергосбережении, который смущает владельцев домов, заключается в том, что держать отопление на низком уровне целый день дешевле и энергоэффективнее, чем включать и выключать его по необходимости, передает Express.co.uk.

Эксперты говорят, что постоянное включение и выключение системы отопления является самой распространенной ошибкой, ведь это никак не влияет на экономию.

Даниэль Михальска-Моррис, менеджер по техническим инновациям David Wilson Homes, объясняет, что поддержание постоянной температуры в доме позволит избежать скачков электроэнергии.

Также, если температура на улице резко снизится, то при постоянном включении и выключении отопления нужно будет устанавливать более высокий режим, чтобы быстрее прогреть помещение, если раньше отопление было выключено для экономии.

"Когда отопление постоянно включено, ваша система работает на поддержание заданной температуры, что приводит к постоянному потреблению энергии.", - рассказала женщина.

Она добавила, что вид котла, который установлен в доме также может влиять на счета за коммунальные услуги.

"Например: при использовании традиционного газового котла прерывистый нагрев (включение при необходимости) обычно экономит больше энергии, чем непрерывная работа, поскольку газовые котлы потребляют больше энергии, пытаясь поддерживать постоянную температуру в течение дня. Для воздушных тепловых насосов, которые работают более плавно для обогрева помещений, поддержание их работы на низком уровне в течение длительных периодов может быть более эффективной, чем циклическое включение и выключение. Это связано с природой тепловых насосов, которые работают оптимально, поддерживая постоянную температуру.", - рассказала Даниэль.

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