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Если отопление еще не включили: 5 способов согреть дом без обогревателя

Даяна Швец
1 октября 2024, 12:01
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Эксперт поделился пятью советами, как согреться без повышения температуры на термостате.
Отопление, холод
Как согреться в спальне без обогревателя

В Украину неожиданно ворвался октябрьский холод, поэтому многие люди обсуждают, стоит ли включать отопление. Однако существуют некоторые простые и практичные решения, которые помогут избежать мурашек по телу от похолодания и снизить расходы на энергию. В ответ на эти морозные проблемы, эксперт по спальным комнатам Адил уль-Хак из компании Bunkbeds поделился с изданием express.co.uk пятью советами, как согреться без повышения температуры на термостате.

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Используйте правильный тип наполнителя для одеяла

Адил обращает внимание на важный момент. По его словам, многие допускают ошибку, используя одно и то же одеяло и подушки в течение всего года. Однако, если вы просыпаетесь с ощущением холода, стоит заменить их.

"Наполнитель одеяла определяет, будете ли вы спать всю ночь или будете просыпаться и крутиться. Есть два типа наполнителей для одеял: синтетические и натуральные. Натуральные наполнители, такие как шерсть, имеют плотную структуру, благодаря которой они хорошо удерживают воздух и согревают всю ночь, без необходимости включать отопление", - говорит Адил.

Обновите цветовую схему спальни

Хоть это и может показаться странным, но цвет вашей спальни может значительно повлиять на ваше настроение и даже восприятие температуры. Визуально сделав комнату теплее, вы можете создать психологический эффект, который позволит вам не включать отопление, советует Адил.

"Используйте теплые цвета, такие как красный, желтый, оранжевый, терракотовый или ржаво-коричневый, чтобы создать уютную атмосферу. Синие, светло-зеленые или белые цвета могут иметь противоположный эффект и заставить вас чувствовать холод, когда температура за окном падает.

Если вы не хотите тратить много денег на покраску комнаты, измените постельное белье, шторы, подушки и другие аксессуары, чтобы достичь того же эффекта", - говорит эксперт.

В каком месяце включают отопление в Украине?

В октябре в Украине стартует отопительный сезон. В начале тепло начнут давать в дома жилого фонда, а потом уже на коммунальные предприятия. В нашей стране на социальных объектах включат батареи, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов.

Выбирайте одеяла побольше

Остаться в тепле, несмотря на морозные ночи, может помочь вам использование немного большего одеяла.

"Если ваши руки, ноги или стопы выступают за край кровати, вы можете чувствовать холодный воздух в комнате. Выбирая одеяло большего размера, вы сможете избежать этой проблемы, сохраняя теплый воздух вокруг тела всю ночь," - добавляет Адил.

Удерживайте тепло с помощью штор

При выборе штор для спальни стоит сначала задать себе вопрос, а подходят ли они для холодного времени года?

"Шторы бывают из разных материалов, но чтобы удержать тепло, лучше всего использовать шторы с тепловой подкладкой - они помогут сохранить тепло и снизить ваши расходы на энергию. Если у вас нет штор с тепловой подкладкой, хорошим вариантом будут также шерстяные или бархатные", - сказал он.

Эксперт предостерегает, что, хотя может появиться соблазн держать шторы закрытыми в холодные месяцы, вы должны открывать их утром, чтобы впускать естественный свет и тепло.

"Вечером же стоит закрывать шторы, чтобы удерживать тепло в комнате. Для лучшего удержания тепла можно использовать трековые системы для штор вместо обычных карнизов, поскольку они создают уплотнение между шторой и стеной, задерживая тепло в доме", - отмечает эксперт.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
​ Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Стоит ли покупать электроодеяло, чтобы согреться?

Эксперт по спальным комнатам Адил уль-Хак предупреждает, что, хотя электрические одеяла могут быть эффективным средством согреться в постели, лучше избегать их использования из соображений безопасности.

Дело в том, что электрические одеяла могут быть безопасными, если их правильно использовать и обслуживать, но большинство людей не знают, на что обратить внимание, и в результате эти устройства вызывают тысячи пожаров каждый год.

Как выбрать электрическое одеяло?

Электрические одеяла должны иметь признанный знак одобрения, такой как знак BEAB или номер международного стандарта BSEN 60335, говорит Адил.

"Им не должно быть более 10 лет и они не должны иметь изношенной или потертой ткани. Также не должно быть продирающихся проводов или следов обгорелости, которые будут видны на ткани", - объясняет специласт.

Отопление в доме - последние новости

Напомним, что Главред также рассказывал, как быстро очистить котел от нагара и смолы. Регулярная очистка твердотопливного котла от нагара является ключевым фактором для его эффективной работы.

Также рассказывалось о том, когда начнется отопительный сезон 2024 г. Точная дата начала отопительного сезона в Украине зависит от нескольких факторов.

Также эксперты рассказали, какие дрова лучше для отопления дома - правильные породы обеспечат долгую и стабильную теплоотдачу. Важно также учитывать, каким деревом нельзя топить печь, чтобы избежать лишних проблем.

Главред объяснил, что значит, если дрова трещат в огне. Этот звук создает уютную и романтическую атмосферу в доме и на природе, но он имеет свои причины и особенности, связанные с физическими свойствами древесины и процессом ее горения.

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