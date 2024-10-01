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У грабителей нет шансов: 11 секретных мест, где можно спрятать ценные вещи

Даяна Швец
1 октября 2024, 10:46обновлено 1 октября, 11:42
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Если держать ценные вещи в сейфе для хранения не хочется, можно найти множество мест в доме, которые будут не менее безопасными.
тайники
Топ-лучших тайников для ценных вещей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: artofmanliness

Время от времени каждому из нас необходимо защитить их от любопытных глаз детей или от потенциальной угрозы со стороны воров. Найти хороший тайник для ценных вещей, таких как деньги, паспорта, украшения или другие ценности, может быть не просто. Однако, если сейф для хранения - не вариант, а держать все в одном месте не хочется, можно выйти за рамки и найти множество мест в доме, которые будут не менее безопасными, отмечают эксперты artofmanliness.

Однако самое важное самому не забыть, где спрятаны ценности, особенно если используете несколько тайников. Лучше записать это для себя и сохранить запись в надежном месте. Бывали случаи, когда спустя годы находили спрятанные деньги в самых неожиданных местах.

Что такое The Art of Manliness?

The Art of Manliness - это универсальный ресурс практических советов, которые охватывают все аспекты жизни мужчины: характер, карьеру, отношения, физическую форму, стиль, навыки и многое другое. С помощью еженедельных подкастов и статей AoM рассматривает темы от философских и серьезных до практичных и веселых.

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Книга-сейф

Превратить книгу в тайник довольно просто. Выберите неприметную книгу, сделайте внутри выемку для ценных вещей и поставьте ее на полку. Главное, чтобы название книги не вызывало интереса у гостей или детей. Если нужно больше места, можно сделать тайник из нескольких книг.

Старый пылесос

Старые бытовые приборы часто имеют пустые отделения, куда можно спрятать ценности. Лучше всего подойдет старый, неисправный пылесос. Вытащите мешок для мусора, положите туда вещи и закройте крышку. Воры вряд ли будут его трогать.

Банка от чипсов Pringles

Это отличный вариант для создания тайника. Вырежьте дно банки Pringles, чтобы сделать скрытое место для хранения. Внешне она будет выглядеть, как обычная банка с чипсами. Но будьте осторожны, чтобы никто случайно не выбросил ее после того, как съест чипсы.

Фальшивое дно в ящике

Можно создать двойное дно в ящике, что позволит спрятать ценности между настоящим и фальшивым дном. Это легко сделать даже новичку. Однако лучше не использовать этот способ в спальнях или кабинетах, так как это одни из первых мест, куда заглядывают воры.

Задняя часть ящика

Если фальшивое дно вам не подходит, можно приклеить конверт с деньгами или документами на заднюю часть ящика с помощью скотча.

Коробки для хранения

Коробки с незаметными подписями могут стать хорошими тайниками. Например, коробка с надписью "Детская одежда" вряд ли привлечет внимание воров. Это удобный вариант для вещей меньшей ценности или подарков.

Старые банки с краской

Ценности можно спрятать в засохших банках с краской. Положите мелкие вещи в полиэтиленовый пакет и спрячьте их в такую банку - воры точно не будут ее проверять.

Бутылки от лекарств

Хотя аптечки воры проверяют первыми, старые бутылки от лекарств можно использовать как тайники для ключей или мелких вещей. Например, можно спрятать ключ в бутылке и закрепить ее под камнем в саду.

Поддельные трубы

Если нужно больше места для тайника, можно установить фальшивые трубы, которые будут выглядеть как часть водопровода. Внутри таких труб можно хранить даже большие вещи.

Туалетный рулон

Держатель для туалетной бумаги - хорошее место для хранения мелких вещей, таких как деньги или флешки. Воры вряд ли будут проверять такое место.

Морозильная камера

Воры могут заглянуть в морозильную камеру, но вряд ли будут проверять пищевые контейнеры. Спрячьте ваши ценности на дно контейнера с едой, чтобы они остались незаметными.

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