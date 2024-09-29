Женщина показала гениальный метод, как отмыть стеклянную плиту: нужно всего 2 ингредиента

Как правильно мыть стеклянную плиту и почему не нужно покупать дорогие средства - в Сети показали лайфхак.

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Как вымыть стеклянную плиту / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Уборка кухни может занять много времени и сил. Часто люди тратят много средств, чтобы приобрести различные средства для того, чтобы их дом сиял чистотой. Однако для этого не всегда нужно много специальных товаров.

Эксперт по уборке Шантель Мила Ибботсон, известная TikTok в как Мама Мила, поразила поклонников CleanTok использованием натуральных ингредиентов, чтобы сохранить блеск плиты. Если вы не можете терпеть пятна на стеклянной плите, она раскрыла подсказку, как уничтожить весь жир и для этого нужны всего два ингредиента, передает Mirror.

Мама двоих детей показала, как использует классическую комбинацию пищевой соды и лимонного сока, чтобы очистить стеклянную плиту.

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"Лимонная кислота в этой мощной смеси разъедает запекшуюся грязь. Затем стоит вытереть ее горячей водой, чтобы очистить вашу сияющую плиту", - добавила Мила.

Смотрите видео о том, как правильно и быстро помыть стеклянную плиту:

Также Шантель регулярно публикует полезные видеоролики, в которых показывает, как натуральные ингредиенты, которые уже есть у вас дома могут помочь в уборке.

Еще один популярный трюк, которым она поделилась - это то, как избавиться от грязи и плесени в душе с помощью смеси белого уксуса, средства для мытья посуды и масла гвоздики или чайного дерева.

Как сделать универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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