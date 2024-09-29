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Как очистить краны от известкового налета: женщина показала лайфхак со свечой

Юлия Закрепа
29 сентября 2024, 13:59обновлено 29 сентября, 14:37
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Известковый налет на ваших кранах может стать настоящей проблемой - в Сети поделились полезными советами.
Как очистить краны от известкового налета: женщина показала лайфхак со свечой
Как убрать из крана известковый налет / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Те, кто сталкиваются с проблемами жесткой воды, знают, что известковый налет может вызвать хаос и грязь на бытовых приборах, душевых блоках неприглядными пятнами.

Наличие даже тонкого слоя известкового налета может оставить неприятные следы на таких предметах, как стекло душевой кабины и сантехника. Борьба с этими стойкими пятнами от воды может не доставить особых трудностей, если знать действенные методы чистки ванной комнаты. В издании Mirror напомнили, что белый уксус является эффективным способом вернуть блеск хромированным кранам, просто используя ткань, чтобы стереть пятна.

В TikTok поделились замечательным советом, как использовать свечу, чтобы избавиться от пятен от налета после воды. Уборщица Беатрис, известная как Make Life Simpler на TikTok показала, что использование чайной свечи поможет отбить воду из ваших кранов.

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Как очистить чайник от накипи / Инфографика: Главред

На видео она показала, как энергично прикладывает свечу прямо к крану, оставляя восковой след на хромированной поверхности. Далее сухой тканью из микроволокна нужно сделать полировку прибора, аккуратно удаляя излишки воска в процессе.

"Вот простой трюк, чтобы ваши смесители сияли! Просто натрите смеситель свечным воском и отполируйте его сухой тканью из микрофибры, чтобы получить гладкое, водоотталкивающее покрытие. Вы также можете использовать вощеную бумагу для того же эффекта! Оба метода создают барьер, который помогает предотвратить стойкие пятна от жесткой воды, сохраняя ваши смесители как новые!", - отметила женщина.

Смотрите видео о том, как очистить краны от налета:

@makelifesimpler_ Here's a simple trick to keep your faucets sparkling! ✨ Просто разотрите воск свечи по крану и отполируйте его сухой тканью из микрофибры для гладкого, водоотталкивающего покрытия. Для того же эффекта можно использовать вощеную бумагу! Оба метода создают барьер, который помогает предотвратить эти упрямые пятна от жесткой воды, сохраняя ваши краны выглядеть совершенно новыми! #cleaningtiktok#cleaninghacks#home #homehacks♬ Bed Chem - Sabrina Carpenter

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