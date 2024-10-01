Большинство не догадывается: когда не стоит оставлять авто с поднятым 'ручником'

Использовать стояночный тормоз при парковке на ночь стоит не всегда.

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Стояночный тормоз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стояночный тормоз является неизменным помощником автомобилистов многие десятилетия. При этом многие водители до сих пор не знают, как правильно им пользоваться, пишет издание "Твоя машина".

Когда нельзя оставлять авто на "ручнике"

Опытный автомеханик предупредил о недопустимости использования "ручника" в определенных ситуациях.

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В частности, в мороз категорически нельзя бросать машину на стояночном тормозе на ночь.

По его словам, лучше отказаться от использования тормоза в мороз при длительной стоянке. Если же такой возможности нет, то нужно хотя бы не поднимать рычаг сразу после окончания поездки. Следует дать дискам и барабанам 3-4 минуты просохнуть, чтобы лишняя влага из них испарилась.

Что будет, если оставить авто на "ручнике" зимой

Если поднять стояночный тормоз зимой, возникает риск примерзания колодок к тормозному диску или барабану. Особенно, если на указанные детали попадает вода. Срыв "ручника" чреват целым рядом негативных последствий.

Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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