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Полезный, но забытый: что означает "тайный" символ на панели приборов авто

Юрий Берендий
26 сентября 2024, 09:03
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Люди в социальных сетях были поражены, узнав истинное значение этого распространенного символа - а знание его значения может спасти от неприятностей.
Полезный, но забытый: что означает 'тайный' символ на панели приборов авто
"Тайный" символ на панели приборов авто - для чего он нужен / Коллаж Главред, фото: pixabay, УНІАН

Те, кто водит машину, во время каждой поездки тратят время на проверку приборной панели, чтобы увидеть, не загорелись ли новые предупредительные лампочки, которые указывают на то, что с автомобилем могут возникнуть проблемы.

Помимо того, что они указывают на любые потенциальные проблемы, символы на приборной панели могут многое рассказать о самом автомобиле.

И, как утверждают эксперты в социальных сетях, есть один "гениальный" знак, значение которого многие не знают, но знание его может спасти вас от многих неприятностей - особенно, если вы управляете новым автомобилем.

видео дня

Полезным советом поделились в TikTok эксперты из "Which?", которые часто стремятся помочь людям получить максимальную отдачу от своих автомобилей, денег и домов с помощью ценных советов, передает Mirror.

А их последнее видео, демонстрирующее очень распространенный символ на приборных панелях автомобилей, может помочь вам сэкономить несколько раз, когда дело доходит до заправки топлива. Подписи на экране гласят: "Мне было сегодня лет, когда я узнал, что означает этот символ на приборной панели автомобиля".

Символ, о котором идет речь, - это знак топливного насоса со стрелкой с левой или правой стороны. Эксперт назвал того, кто его изобрел, "гением".

"Это очень простой совет для тех, кто управляет новым или подержанным автомобилем. Эта стрелка возле топливного насоса на приборной панели указывает, с какой стороны автомобиля находится топливная пробка. Это означает, что вам больше не придется ездить по заправке, выглядя как идиот", - указывает он.

Смотрите видео о том, что означает стрелка на панели приборов автомобиля:

@whichuk Сколько водителей знают, что этот символ на приборной панели автомобиля на самом деле означает? Только из опроса в нашем офисе, это взорвало многие умы! #drivers#driver #driver#drivingtips#drivingschool#driving#drivingtest#learnerdriver#cars#car#dashboard#symbols#iwastodayyearsold♬ оригинальный звук - Which?

Этот символ был изобретен только в 1986 году, но он является чрезвычайно удобной функцией, если вы хотите избежать подъезда к топливным насосам не с той стороны, где они расположены, особенно если вы спешите. Ее придумал инженер Ford Джим Мойлан (Jim Moylan), вдохновленный своим опытом, когда он попал под дождь, пытаясь найти топливную крышку.

"Вопреки распространенному мнению, сторона, на которой находится форсунка, не имеет ничего общего со стороной топливной крышки. На самом деле она почти всегда изображена справа", - говорится в видео.

Однако профессионал отметил, что этот символ появляется не на всех автомобилях, и призвал автопроизводителей "разобраться с этим". В комментариях к видео люди были поражены, узнав об этом, и многие сказали, что отныне они будут следить за ним.

Один человек сказал: "Нет! Я этого не знал. Это поможет с прокатом автомобилей. Все эти годы".

Другой добавил: "Я думал, что это означало, с какой стороны насоса припарковаться сначала, и постоянно ошибался. Стыдно признаваться, сколько раз я это делал".

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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