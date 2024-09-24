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Иностранцы "сломают язык": какие слова могут произнести только украинцы - список

Юрий Берендий
24 сентября 2024, 22:25
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Украинский язык богат на необычные слова, которые делают его уникальным. Главред выяснил, какие слова не знает значительная часть украинского населения.
Иностранцы 'сломают язык': какие слова могут произнести только украинцы - список
Какие слова могут произнести только украинцы - странные украинские слова / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинский язык богат колоритными и необычными словами, которые часто выпадают из повседневного употребления, хотя могли бы сделать речь ярче. О странных украинских словах рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" языковед Александр Авраменко.

Какие украинские слова не знают украинцы

Языковед Александр Авраменко обращает внимание на то, что немало интересных украинских слов приходит в упадок и становится менее употребительными. Он предлагает заменять обычные слова на более колоритные синонимы, чтобы разнообразить речь.

"Например, вместо привычного "говорят" можно использовать "поговаривают". А вместо "шириной 2 метра" - "шириной 2 метра"", - указывает он.

Смотрите видео о том, какие украинские слова не знают украинцы:

"Подейкувати", "гамселити", "відчикрижити" - эти слова обогащают язык и придают ему уникальный колорит, что является важным для сохранения языковой культуры.

По словам Авраменко, эти жемчужины речи важно не забывать, ведь они являются частью нашей истории и культуры.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Какие украинские слова сложно произнести

Еще одним интересным аспектом украинского языка являются палиндромы - слова или фразы, которые можно читать как слева направо, так и справа налево. Автор YouTube-канала "Филологиня в действии" приводит примеры таких слов: "я несу утенка", "ротатор". Они демонстрируют богатство и гибкость украинского языка.

Какое самое сложное украинское слово

Кроме того, украинский язык имеет и свои рекорды. Например, самое длинное слово состоит аж из 30 букв: дихлордифенилтрихлорметилметан. Это название химического соединения, которое используется для борьбы с вредителями.

Смотрите видео о том, какое самое длинное слово в украинском языке:

Украинские слова, которых нет в английском языке

Автор проекта "english.prime" подчеркивает, что есть украинские слова, которые не имеют полноценных аналогов в английском языке. Одно из таких слов - сутки.

В английском есть слово "day" (день), но оно не передает концепт 24 часов. Так же и слово успевать не имеет точного перевода: "I don't have enough time" лишь частично отражает его смысл.

Смотрите видео о том, каких украинских слов нет в английском языке:

Интересным примером является слово позавчера, которое на английском передается фразой "the day before yesterday". Несмотря на это, украинское слово значительно компактнее и удобнее в употреблении.

Что известно о проекте "english.prime"

Канал на TikTok "english.prime" посвящен изучению английского языка и культурных особенностей речи. Авторы публикуют полезные советы по грамматике, лексике и произношению, а также рассматривают различия между украинским и английским языками, что делает канал интересным для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания и расширить словарный запас. Аудитория канала - более 500 тысяч пользователей.

Какое слово могут сказать только украинцы

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает о так называемых "шиболетах" - словах, которые помогают определить, является ли украинский язык родным для собеседника. Это понятие имеет библейское происхождение, но используется как научный термин в современной лингвистике.

К таким словам относятся:

  • паляниця,
  • молодица,
  • светлица,
  • чашка,
  • болтовня,
  • пуцьвірінок и другие.

Произношение этих слов часто вызывает трудности у тех, для кого украинский не является родным языком, что делает их своеобразным "тестом на украинскость".

Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Какое самое популярное слово в Украине

Слово "мобилизация" стало словом года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Myslovo". Оно потеснило другой популярный термин - "контрнаступление". В течение всего 2023 года "мобилизация" была в центре общественного внимания из-за обсуждения новых законопроектов и событий на фронте.

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