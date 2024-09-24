46-летний учитель начальной школы сделал 'позорное признание': что он сказал

46-летний учитель начальных классов в соцсетях, чтобы поделиться своей "позорной" ошибкой, и сделал откровенное признание относительно общеизвестного факта.

https://glavred.info/life/46-letniy-uchitel-nachalnoy-shkoly-sdelal-pozornoe-priznanie-chto-on-skazal-10599503.html Ссылка скопирована

Учитель начальной школы сделал "позорное признание" - что он сказал / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Учитель начальных классов признался, что сделал неудобное предположение об общеизвестном факте. Чтобы поделиться своей ошибкой, 46-летний педагог обратился к сети X, ранее известной как Twitter, и к популярному аккаунту Fesshole, передает Mirror.

Имея более миллиона подписчиков, Fesshole позволяет пользователям социальных сетей анонимно делиться своими признаниями.

Затем аккаунт публикует их для широкой общественности, которая может взвесить и вынести свой приговор. Многие люди "исповедуются" с шутливой целью, или потому, что ищут одобрения, или желают получить прощение.

видео дня

Для одного учителя начальной школы, однако, исповедь была относительно безобидной, хотя и немного унизительной.

Я только сегодня узнал, что слизни не вырастают в улиток. Я 46-летний учитель начальных классов. - Fesshole (@fesshole) September 17, 2024

"Я только сегодня узнала, что слизни не превращаются в улиток. Мне 46 лет, я учительница начальных классов", - сказал он.

Пост получил более 1,5 тысячи лайков, и многие люди перешли в раздел комментариев, чтобы поделиться своими мыслями. Один добросердечный пользователь X просто сказал: "Мы учимся каждый день".

Другой пользователь высказался по-другому: "Вы также являетесь причиной того, что многие дети сегодня знают все на свете".

Но еще один человек указал на то, что мы все постоянно учимся: "Это не имеет значения, обучение - это непрерывный процесс и не имеет возрастных ограничений. Мы делаем открытия, которые другие сделали много лет назад, но это не делает нас глупыми".

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред