Мужчина "никогда не имел хорошей стрижки" и обратился к парикмахеру - что из этого вышло

Мужчина, чьи волосы "редели" еще со времен учебы в колледже, выглядит совсем иначе после того, как обратился к профессиональному барберу.

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Мужские стрижки - как выглядеть моложе с "редкими" волосами / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Стрижка может изменить все - и это не секрет, что свежая прическа может полностью изменить ваш образ к лучшему. Недавно один парень выглядел "на 10 лет моложе" после того, как парикмахер Рич*онд Барбер поделился потрясающим макияжем со своими 1,3 миллионами поклонников, сообщает Daily Star.

В видео на TikTok мастер помог парню, который отчаянно пытался причесать свою прическу к свадьбе друга.

"Я почти уверен, что она поредела еще со времен моей учебы в колледже. У меня скоро на лбу появится большой инопланетянин, и я это знаю", - признался мужчина на видео. видео дня

39-летний мужчина также утверждает, что он никогда не стригся "по-настоящему", пока не нашел парикмахера в социальных сетях и не позвонил, чтобы записаться к нему на стрижку.

Чтобы не выставлять напоказ свою поредевшую шевелюру, парень признается, что носит кепку целый день, даже на шикарных вечеринках.

"В прошлый уикенд мы были в Бостоне, США, на 70-летии моих родителей. Моя мама спросила меня: "Ты идешь на ужин в шляпе?", - сказал он.

Но этот парень готов сбросить головной убор и стать более уверенным в себе, особенно когда дело доходит до общения с девушками. Излив душу, парикмахер принялся за работу.

Через несколько секунд в клипе появляется его новый образ, который за считанные секунды делает его неузнаваемым. Он позирует с новой короткой стрижкой с кудрявыми локонами и привел в порядок бороду.

Смотрите видео о том, какая стрижка подходит для мужчин с "редкими" волосами:

Ошеломленный своей свежей прической, он воскликнул: "Это лучше, чем хорошо, это мечта. Я не могу быть счастливее". Видео набрало впечатляющие 160 600 лайков и вызвало поток из более 500 комментариев.

Один пользователь похвалил: "Спасает жизнь, как всегда" Поддержал его другой комментатор: "Он выглядит намного моложе".

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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