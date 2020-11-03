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Легендарная мужская стрижка цезарь опять стала популярной - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 ноября 2020, 03:47

Стрижка цезарь благодаря силуэту обладает удивительным омолаживающим эффектом, поэтому возраст для нее не помеха.

  • Мужская стрижка цезарь 2020-2021 Instagram
  • Мужская стрижка цезарь 2020-2021 Instagram
  • Мужская стрижка цезарь 2020-2021 Instagram
  • Мужская стрижка цезарь 2020-2021 Instagram
  • Мужская стрижка цезарь 2020-2021 Instagram
  • Мужская стрижка цезарь 2020-2021 Instagram
  • Мужская стрижка цезарь 2020-2021 Instagram
  • Мужская стрижка цезарь 2020-2021 Instagram
  • Мужская стрижка цезарь 2020-2021 Instagram

Знаменитая стрижка цезарь, которая оставила огромный след в истории человечества и тянет за собой длинный шлейф со времен легендарного римского полководца, стала популярной в 2020 году, и точно останется в трендах в 2021-м.

Визуально стрижка цезарь очень похожа на кроп. Но если вы внимательно прочитаете наш материал Мужская короткая стрижка французский кроп стала хитом 2020 года, то сразу поймете, в чем разница.

Правда, современный вариант стрижки цезарь ушел далеко от классического, который многие привыкли видеть в учебниках истории. Появилась текстура, немного изменилась форма, но основа – такая же мощная, узнаваемая и неповторимая.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях модной мужской стрижки цезарь 2020-2021, которая завоевала почетное место на вершине мужской моды. Посмотрите нашу фотогалерею – там собраны образцы для понимания того, как выглядит актуальный вариант стрижки.

Мужская короткая стрижка цезарь 2020-2021: на что обратить внимание

Главным плюсом стрижки цезарь является то, что она не привередлива – время на укладку волос можете не искать, ведь эта прическа отлично выглядит без укладки. Главное, найти мастера, который выполнит свою работу на 100%, и периодически ее корректировать.

Длина волос в стрижке цезарь может варьироваться. Например, самый современный вариант цезаря – это когда волосы подстрижены заметно короче, чем у традиционной версии.

Фишкой стрижки цезарь является челка – ее стригут ровно. Визуально срез напоминает шапочку. При этом возможен вариант суперкороткой челки, и слегка удлиненной – почти до середины лба.

Читайте такжеВ моду вернулась самая короткая мужская стрижка милитари - фотоМодная стрижка цезарь – это бритый затылок с четкой линией среза до мочек ушей. Но можно сделать более сбалансированный вариант: оставляется акцентная челка, а все переходы и срезы сзади и на висках плавные.

Мужская стрижка цезарь 2020-2021 / Instagram

Кто сказал, что стрижка цезарь – это только очень короткие волосы? Можно сделать цезарь со слегка удлиненными волосами на макушке, при этом затылок и виски стригут как в традиционном варианте, а челка – все такая же идеально прямая.

Кому подходит стрижка цезарь?

Во-первых, стрижка цезарь благодаря силуэту обладает удивительным омолаживающим эффектом, поэтому возраст для нее не помеха.

Структура волос тоже не имеет значения – даже обладатели волнистых волос могут сделать стрижку цезарь. Правда, нужно будет приложить немного усилий для укладки челки.

Мужская стрижка цезарь 2020-2021 / Instagram

Многие стилисты говорят, что короткая стрижка цезарь – находка исключительно для худощавых мужчин, которым природа подарила идеальные черты лица. Но даже стилисты ошибаются, поэтому если горит душа и есть огромное желание ощутить ту силу и мощь, которую дарит цезарь своим обладателям, то не отказывайте себе в этом удовольствии.

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