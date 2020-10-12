УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Мужская короткая стрижка французский кроп стала хитом 2020 года - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

12 октября 2020, 04:23

Короткий французский кроп станет находкой для тех мужчин, которые хотят выглядеть мужественно и мечтают забыть о зеркале.

  • Стрижка французский кроп 2020-2021 Instagram
  • Стрижка французский кроп 2020-2021 Instagram
  • Стрижка французский кроп 2020-2021 Instagram
  • Стрижка французский кроп 2020-2021 Instagram
  • Стрижка французский кроп 2020-2021 Instagram
  • Стрижка французский кроп 2020-2021 Instagram
  • Стрижка французский кроп 2020-2021 Instagram
  • Стрижка французский кроп 2020-2021 Instagram
  • Стрижка французский кроп 2020-2021 Instagram
  • Стрижка французский кроп 2020-2021 Instagram

Мужчины могут очень долго и терпеливо отращивать волосы, чтобы сделать прическу мечты. В то же время они могут молниеносно принять решение срезать волосы и без капли сожаления и угрызения совести расстаются с пышной шевелюрой.

А после определенных неудобств, которые возникли из-за жесткого карантина, многие из них перешли на максимально короткие волосы. И на передовой модных мужских стрижек 2020 на короткие волосы лидирующую позицию заняла прическа французский кроп, или просто кроп, которая "родилась" во времена Второй мировой войны.

Благодаря тому, что короткая мужская стрижка кроп не слишком привередлива и не требует ежедневной мороки с укладкой волосы, армия поклонников у нее увеличивается ежедневно.

Особенно это заметно в модном паблике Instagram, где в поисках клиентов и комплиментов размещают фотографии стрижек самые продвинутые барберы со всего мира.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях мужской стрижки 2020 французский кроп, а в нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы этой стильной прически.

Модная мужская стрижка кроп 2020 – варианты и на что обратить внимание

Классический французский кроп – это короткие волосы сзади и по бокам, а на макушке волосы чуть длиннее. Сила стрижки – в контрасте между низом и верхом, и он должен быть резким. Волосы на макушке можно уложить так, как лично вам больше нравится – правил нет! При этом обратите внимание на челку – если хотите выглядеть аккуратно и строго, тогда челку нужно подрезать ровно.

Короткий французский кроп станет находкой для тех мужчин, которые хотят выглядеть мужественно и мечтают забыть о зеркале.

При желании, если позволяет длина, можно сделать удлиненный кроп. Правда, чтобы такая стрижка выглядела эффектно, вам придется укладывать волосы и приготовиться к частым походам в барбершоп или парикмахерскую для корректировки.

Если хотите на затылке более плавный переход, то специально для вас в моде стрижка французский кроп с фейдом. При этом челку стригут ровно – это фишка стрижки.

Стрижка французский кроп 2020-2021 / Instagram

Стрижка французский кроп – укладка

Французский кроп традиционно укладывается в сторону передней части лица. Но возможны, ведь мода не стоит на месте, и глупо четко следовать правилам стрижки – если, конечно, вы не готовитесь к фотосессии на эту тему.

Для укладки стрижки кроп используйте круглую щетку – вам нужно продуть феном волосы в том направлении, в котором они должны сидеть.

Чтобы зафиксировать волосы и придать им эффектного вида, используйте немного воска или глины. Равномерно распределите косметический продукт по волосам в том же направлении, в котором вы их высушили.

И все – French crop стрижка, которая подходит почти всем мужчинам и парням, готова!

Мужские стрижки осень-зима 2020-2021 – о чем говорилось ранее:

тренды мужские стрижки стрижка кроп мужские стрижки машинкой мода осень зима 2020 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Мужская короткая стрижка французский кроп стала хитом 2020 года - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

04:23
Мужская короткая стрижка французский кроп стала хитом 2020 года - фото
03:50
Эксперт раскрыл планы Азербайджана по Нагорному Карабаху Видео
03:02
Учиться и учиться: что стоит почерпнуть из порно
02:15
Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций Видео
01:34
Какие продукты выстроят барьер между организмом и простудой
00:55
Адвокат объяснил, как Кремль намерен блокировать въезд Навальному в Россию Видео
00:05
Танці з зірками 2020 7 выпуск: кто покинул шоу 11 октября Видео
11 октября, воскресенье
23:51
Навальный ответил на неожиданную версию своего отравления Видео
23:21
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: в Слуге народа назвали главный аргумент Видео
22:58
Коронавирус в Украине на 11 октября – обнаружили еще почти 4800 больных Covid-19 Видео
22:34
Срочные меры по борьбе с COVID-19: у Зеленского сообщили подробности Видео
22:30
Танці з зірками 2020 - что было в 7 выпуске 11 октября Видео
22:28
Врач рассказал всю правду о ситуации с Covid-19 в Киеве Видео
22:02
Кулеба назвал "важный инструмент" для урегулирования ситуации на Донбассе Видео
21:51
Школы и вузы – на замок: Шкарлет назвал сроки досрочных каникул и перехода на дистанционку Видео
21:48
Названа самая полезная крупа
21:22
Гороскоп на 12 октября для всех: переворот жизни и пророческие сны Видео
21:20
"Капремонт скважин": у Путина выделили средства на водоснабжение Крыма
21:01
"Несет ответственность": в Карабахе выдвинули громкое обвинение Украине Видео
20:46
Власти Сум пошли на отчаянный шаг из-за коронавируса
20:17
Порошенко сразил коронавирус: у экс-президента рассказали о борьбе с COVID-19 Видео
20:03
Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе Видео
19:51
Драка и нападение на журналиста: в центре Киева схлестнулись из-за ЛГБТ Видео
19:49
В Минздраве уточнили, в каком регионе Украины можно смягчать карантин
19:32
"Нужно быть жестче": муж Тихановской передал просьбу из СИЗО
19:03
Местные выборы: в ЦИК поведали, можно ли проголосовать с электронным паспортом
18:52
В Слуге народа анонсировали "неизбежное" объединение с партией кума Путина Видео
18:38
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Путин и Эрдоган - "два сапога пара"
18:30
"Зимнее бабье лето": синоптики ошарашили прогнозом погоды
18:21
"Пашинян танцевал в пьяном угаре": Алиев унизил премьера Армении Видео
17:59
Мэр Черкасс проиграл суд президенту Зеленскому - подробности
17:49
Больницы не справляются: к чему готовиться украинцам из-за шквала COVID-19 Видео
17:12
В Минске с гранатами и водометами разгоняют протестующих, есть раненые Видео
16:45
Досрочные каникулы и новые штрафы: у Зеленского пошли на жесткие меры из-за Covid-19 Видео
16:15
Украина не контролирует ситуацию с Covid-19: врач сделал прогноз Видео
16:03
Эпидемиолог сообщил, когда пандемия коронавируса утихнет Видео
15:55
"Пусть благодарит Путина": Алиев обратился с призывом к Пашиняну
15:45
Переход на дистанционку школ и детсадов: в МОН раскрыли детали Видео
15:14
В Офисе президента поведали, что обговорят Зеленский с Дудой
15:09
СМИ узнали детали переговоров Турции и России по Нагорному Карабаху
14:57
В Минске замес: силовики применили перцовый газ против протестующих, есть раненые Видео
14:38
Азербайджан предложил включить Турцию в переговоры по Карабаху Видео
14:24
В Нагорном Карабахе заявили о намерении объявить войну Азербайджану Видео
14:17
На Житомирщине многодетная женщина вылила на себя бензин, а муж поджег ее
13:48
Лечащийся от рака Луценко похвастался "добычей-подарком" от кота - фото
13:30
Война за Нагорный Карабах: Алиев назвал условие переговоров с Пашиняном Видео
12:58
Ученые обнаружили странное свойство коронавируса Видео
12:57
"Разрушение Киева": партия Порошенко села в лужу с театром, сделанным за деньги Roshen Видео
12:41
Алиев заявил о договоренностях по выводу войск Армении из Нагорного Карабаха Видео
12:27
Акция против режима Лукашенко: в центр Минска стянули силовиков и военную технику Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять