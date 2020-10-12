Мужская короткая стрижка французский кроп стала хитом 2020 года - фото

Мужчины могут очень долго и терпеливо отращивать волосы, чтобы сделать прическу мечты. В то же время они могут молниеносно принять решение срезать волосы и без капли сожаления и угрызения совести расстаются с пышной шевелюрой.

А после определенных неудобств, которые возникли из-за жесткого карантина, многие из них перешли на максимально короткие волосы. И на передовой модных мужских стрижек 2020 на короткие волосы лидирующую позицию заняла прическа французский кроп, или просто кроп, которая "родилась" во времена Второй мировой войны.

Благодаря тому, что короткая мужская стрижка кроп не слишком привередлива и не требует ежедневной мороки с укладкой волосы, армия поклонников у нее увеличивается ежедневно.

Особенно это заметно в модном паблике Instagram, где в поисках клиентов и комплиментов размещают фотографии стрижек самые продвинутые барберы со всего мира.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях мужской стрижки 2020 французский кроп, а в нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы этой стильной прически.

Модная мужская стрижка кроп 2020 – варианты и на что обратить внимание

Классический французский кроп – это короткие волосы сзади и по бокам, а на макушке волосы чуть длиннее. Сила стрижки – в контрасте между низом и верхом, и он должен быть резким. Волосы на макушке можно уложить так, как лично вам больше нравится – правил нет! При этом обратите внимание на челку – если хотите выглядеть аккуратно и строго, тогда челку нужно подрезать ровно.

Короткий французский кроп станет находкой для тех мужчин, которые хотят выглядеть мужественно и мечтают забыть о зеркале.

При желании, если позволяет длина, можно сделать удлиненный кроп. Правда, чтобы такая стрижка выглядела эффектно, вам придется укладывать волосы и приготовиться к частым походам в барбершоп или парикмахерскую для корректировки.

Если хотите на затылке более плавный переход, то специально для вас в моде стрижка французский кроп с фейдом. При этом челку стригут ровно – это фишка стрижки.

Стрижка французский кроп 2020-2021 / Instagram

Стрижка французский кроп – укладка

Французский кроп традиционно укладывается в сторону передней части лица. Но возможны, ведь мода не стоит на месте, и глупо четко следовать правилам стрижки – если, конечно, вы не готовитесь к фотосессии на эту тему.

Для укладки стрижки кроп используйте круглую щетку – вам нужно продуть феном волосы в том направлении, в котором они должны сидеть.

Чтобы зафиксировать волосы и придать им эффектного вида, используйте немного воска или глины. Равномерно распределите косметический продукт по волосам в том же направлении, в котором вы их высушили.

И все – French crop стрижка, которая подходит почти всем мужчинам и парням, готова!

Мужские стрижки осень-зима 2020-2021 – о чем говорилось ранее: