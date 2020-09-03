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Спереди - бизнес, сзади - концерт: самые модные мужские стрижки осени с фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

3 сентября 2020, 04:22

Лихие 90-е возвращаются в моду, и в тренды выбилась обновленная, в современной обработке, мужская стрижка шапочка.

  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram
  • Мужские стрижки осень 2020 Instagram

Мужчины в 2020 году разделились на тех, кто полностью ушел в максимально короткие стрижки, и тех, кто наконец немного отрастил волосы и кардинально изменил имидж. И на тех, и на других повлиял карантин.

Но если раньше стрижку или ее отсутствие можно было списать на обстоятельства, то сейчас, когда мир понемногу учится жить в новой реальности, нужно попытаться догнать моду, и сделать актуальную стрижку. Забегая немного вперед, отметим, что каждый в сезоне осень 2020 найдет для себя крутую стрижку, которая будет соответствовать его ожиданиям и мироощущению.

Сегодня никто не заставит вас стричь волосы коротко или максимально отращивать их, ведь жестких рамок нет. Но есть определенные тенденции, которые следует учитывать, и о них мы сегодня вам расскажем.

Мы подготовили для вас фотогалерею модных мужских стрижек 2020 на осень – посмотрите, там образцы для стильного образа.

Модные мужские стрижки осень 2020 – тренды

Стрижка шапочка 2.0, или Привет от 90-х

Оставьте сразу в прошлом воспоминания о странной стрижке из 90-х, которая похожа на миску или шапку гриба. Да, лихие возвращаются в моду, но в тренды выбилась обновленная, в современной обработке, стрижка шапочка, или Bowl cut - она более острая, беспорядочная и, несомненно, крутая, и она уже успела покорить многих мужчин.

Читайте такжеМир покоряет мексиканская мужская стрижка Эдгара - фотоВозрожденный силуэт создает ощущение свежего панка, и он идеально подходит для современного модного мужского образа. Это могут быть и максимально короткие варианты стрижки, и удлиненные с челкой, которая закрывает брови – тут уже ориентируйтесь на структуру ваших волос и цель, которую перед собой ставите.

В моду из 80-х вернулась стрижка маллет

Банально, но факт – мода повторяется. Еще один громкий come back 2020 – это мужская стрижка маллет, концепция которой объясняется просто: спереди - бизнес, сзади - концерт. Но, как и в варианте с шапочкой, стридка маллет тоже обновленная, и от классического знакового варианта из 80-х, который любили артисты и футболисты, осталась только челка – прямая и длинная. А общая длина волос изменилась. Модная мужская стрижка маллет осень 2020 – это лохматые волосы до уровня плеч. Но челку не обязательно носить прямо. В любом случае, эта стрижка непринужденная, и выглядит очень стильно.

"Высокие" стрижки все еще на высоте

Любители стрижек андеркат, канадка и британка, а также всевозможных фейдов могут вздохнуть с облегчением – эти мужские прически все еще в моде. Одним из ярких трендов осени станут ретро-варианты без резких переходов – классика опять выбилась в тренды. В то же время, если хотите выглядеть смелым – сделайте вариант с выбритыми боками, а волосы высушите феном вверх и зафиксируйте средством для укладки.

Читайте такжеКак сделать мужскую стрижку машинкой самому: 7 простых шаговУчтите, что идеально уложенная "высокая" стрижка может показаться устаревшей. Чтобы освежить образ и выглядеть современным, можете слегка растрепать волосы. Также можно добавить волосам текстуру при помощи специального средства для укладки волос. Конечно, такие стрижки требуют немного времени, но одним феном тут не обойтись – пушистые волосы сейчас не в тренде.

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