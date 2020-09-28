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В моду вернулась самая короткая мужская стрижка милитари - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 сентября 2020, 03:11

Ритуальная стрижка для новобранцев в армии начала завоевывать симпатии мужчин во всем мире.

  • Мужская стрижка милитари 2020 Instagram
  • Мужская стрижка милитари 2020 Instagram
  • Мужская стрижка милитари 2020 Instagram
  • Мужская стрижка милитари 2020 Instagram
  • Мужская стрижка милитари 2020 Instagram
  • Мужская стрижка милитари 2020 Instagram
  • Мужская стрижка милитари 2020 Instagram
  • Мужская стрижка милитари 2020 Instagram
  • Мужская стрижка милитари 2020 Instagram
  • Мужская стрижка милитари 2020 Instagram

Мужские стрижки осень-зима 2020-2021 позволяют измениться до неузнаваемости. В это удивительное время мужчины могут отрастить волосы, сколько хватит сил и терпения, или подстричь их настолько коротко, что волоски будут едва заметными.

Есть еще один путь: можно сделать одну из популярных стрижек – андеркат, канадку, британку или даже кроп с выразительной челкой. Но у этих стрижек есть один недостаток – они многим мужчинам кажутся слишком "сладкими" и идеальными. Более того, есть немало тех, кого отталкивает стрижка только из-за того, что нужно укладывать волосы.

Кроме того, пандемия коронавируса и жесткий локдаун весной заставили многих мужчин пересмотреть свои взгляды на стрижку, ведь для некоторых стало испытанием то, что не было возможности пойти в бербершоп или в обычную парикмахерскую и подстричься.

Именно в это время появилась целая армия тех, кто наконец решился отращивать волосы мечты, и тех, кто плюнул на все и открыл цирюльню на дому – в продаже полно машинок для стрижки волос в домашних условиях, а самой простой стрижкой является милитари.

Так стрижка милитари вошла в широкие народные массы. Если посмотрите в модном паблике Instagram, то среди обилия фотографий модных мужских стрижек 2020-2021 увидите и стрижку милитари.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях мужской стрижки милитари 2020-2021, а в нашей фотогалерее собраны образцы для понимания того, как эта стрижка выглядит.

Короткая мужская стрижка милитари 2020

Ни для кого не секрет, что стрижка милитари – это ритуальная стрижка для новобранцев в армии. И как бы это не звучало, но она появилась с одной практической целью - чтобы предотвратить распространение вшей среди армейских лагерей.

Суть мужской стрижки милитари в том, что нужно ровно сбрить волосы и оставить минимальное количество волос.

Милитари – это самая короткая мужская стрижка, дальше можно подстричься только налысо.

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Стрижка милитари 2020 / Instagram

Но мало только сбрить волосы машинкой. Обратите внимание на детали, которые з простой стрижки сделают модный и стильный вариант. Важно сделать ровную окантовку, например, в моде ровный, как под линейку, срез челки.

Кроме того, можно добавить креативности – макушку сделать немного длиннее, чем волосы на всей голове, или добавить челку.

Стрижка милитари не нуждается в укладке, что сэкономит массу времени и нервов.

Кому подходит стрижка милитари?

В связи с тем, что стрижка в стиле милитари открывает полностью лицо, то подходит не всем. Конечно, при желании – если глаза горят - каждый мужчина может сделать стрижку милитари. Но если у вас лицо не овальной или прямоугольной формы, то лучше от этой стрижки отказаться.

И наоборот, смелые обладатели лица овальной и прямоугольной формы оценят по достоинству эту стрижку, которая добавит их образу мужественности и героизма.

Стрижка милитари подходит мужчинам разного возраста и статуса – главное, позволить себе такой ультракороткий вариант "под ноль" и не бояться стать для всех открытой книгой.

Мужские стрижки осень-зима 2020-2021 – о чем говорилось ранее:

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