Белые полотенца станут снова мягкими и пушистыми: в Сети показали лайфхак

Если вы мечтаете вернуть своим полотенцам мягкость и пушистость, тогда специалист по уборке именно для вас поделилась простым приемом с использованием повседневных средств.
Блогер в TikTok Хида поделилась собственными знаниями по выполнению домашних дел. В своем последнем видео она рассказывает, как стирка белых полотенец с помощью определенной смеси предметов домашнего обихода может восстановить их чистоту и свежесть, передает Mirror.
Женщина поделилась, что для этого метода нужно использовать стиральную соду, порошок Pink Stuff Oxi Powder или Vanish Oxi Action, стиральный порошок и белый уксус.
Приступая к процессу, для начала стоит наполнить большой сосуд прохладной водой. Нужно полностью погрузить полотенца, а затем добавить большую дозу соды - примерно полстакана или 100 граммов и добавить Pink Stuff Oxi Powder.
Стоит также обязательно одеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Затем нужно замоченные полотенца хорошо перемешать, прежде чем дать им осесть в смеси по крайней мере один час. После того, как прошел час, стоит отправить полотенца в стиральную машину и добавить обычное моющее средство с добавлением белого уксуса в дозатор.
"Постирайте полотенца в горячей воде. Вы также можете пропустить часть замачивания, если хотите быстро обновить свои полотенца. Тогда просто добавьте пищевую соду в барабан стиральной машины и белый уксус в отделение для смягчения ткани и выберите цикл с горячей водой", - пояснила женщина.
Смотрите видео о том, как обновить полотенца:
@cleaningwithida 5 простых шагов, чтобы ваши полотенца снова стали белыми и пушистыми ?? что вам нужно: - стиральная сода (кристаллы карбоната натрия/соды) - розовая штука oxi powder (или vanish oxi action например) - стиральный порошок - белый уксус шаги: 1. наполните ванну или ведро теплой водой 2. положите полотенца в воду 3. добавьте стиральную соду (около 1/2 стакана) 4. добавьте одну ложечку порошка oxi pink stuff 5. замочите полотенца минимум на час 6. постирайте полотенца в стиральной машине на горячем цикле с вашим обычным моющим средством и белым уксусом 7. сушить в барабанной сушилке, если это возможно, чтобы сделать их экстра мягкими вы также можете пропустить замачивание часть, если вы просто хотите быстро освежить для ваших полотенец - тогда просто добавьте пищевую соду в барабан стиральной машины и белый уксус в отсек для смягчителя ткани и запустите горячий цикл ? #cleaninghacks#laundryhack#cleaningtips#cleantok#laundrytok#cleaninginspo#deepclean#cleaningroutine#satisfyingcleans#cleaningmotivation#cleaningvideo#cleanwithme♬ origineel geluid - ♫︎
The Daily Mirror
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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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