Белые полотенца станут снова мягкими и пушистыми: в Сети показали лайфхак

Как восстановить мягкость и белизну полотенец в домашних условиях - в Сети поделились советами.

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Как восстановить полотенца в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если вы мечтаете вернуть своим полотенцам мягкость и пушистость, тогда специалист по уборке именно для вас поделилась простым приемом с использованием повседневных средств.

Блогер в TikTok Хида поделилась собственными знаниями по выполнению домашних дел. В своем последнем видео она рассказывает, как стирка белых полотенец с помощью определенной смеси предметов домашнего обихода может восстановить их чистоту и свежесть, передает Mirror.

Женщина поделилась, что для этого метода нужно использовать стиральную соду, порошок Pink Stuff Oxi Powder или Vanish Oxi Action, стиральный порошок и белый уксус.

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Приступая к процессу, для начала стоит наполнить большой сосуд прохладной водой. Нужно полностью погрузить полотенца, а затем добавить большую дозу соды - примерно полстакана или 100 граммов и добавить Pink Stuff Oxi Powder.

Стоит также обязательно одеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Затем нужно замоченные полотенца хорошо перемешать, прежде чем дать им осесть в смеси по крайней мере один час. После того, как прошел час, стоит отправить полотенца в стиральную машину и добавить обычное моющее средство с добавлением белого уксуса в дозатор.

"Постирайте полотенца в горячей воде. Вы также можете пропустить часть замачивания, если хотите быстро обновить свои полотенца. Тогда просто добавьте пищевую соду в барабан стиральной машины и белый уксус в отделение для смягчения ткани и выберите цикл с горячей водой", - пояснила женщина.

Смотрите видео о том, как обновить полотенца:

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