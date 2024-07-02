Полотенца - неотъемлемая часть домашнего белья. Однако, как бы хорошо мы за ними ни ухаживали, они быстро приходят в негодность, и их приходится заменять новыми.
Но даже самым страшным полотенцам можно подарить вторую жизнь.
Прихватки из полотенца
Вы можете превратить свои полотенца в перчатки для духовки. Вам понадобится старая перчатка, которую вы будете использовать как шаблон, который нужно нарисовать на листе бумаги или картона, пишет Sante+.
Затем накройте его полотенцем, которое должно быть толстым, и вырежьте две части, которые можно сшить вместе. Если вы не умеете шить, можно разрезать старое полотенце на квадратные куски, которые затем сложить пополам и использовать в качестве защиты при извлечении противней из духовки.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Сделайте тапочки для ванной
Чтобы не ходить по холодному полу, когда вы выходите из душа, и не намочить его, можно использовать полотенце, превратив его в тапочки для ванной. Для этого используйте подошву пары обуви, которую вы не используете, в качестве шаблона.
Затем вырежьте кусок полотенца, подходящий по размеру к подошве обуви, и закрепите его на месте с помощью клея. Подождите, пока они высохнут, а затем соедините их вместе с помощью иголки и нитки.
Перчатки для скрабирования
Еще одна идея, как подарить старым полотенцам вторую жизнь, - превратить их в перчатки для отшелушивания кожи в душе. Чтобы сделать перчатку, нужно повторить те же действия, что и для кухонной перчатки: вырежьте два куска полотенца (по возможности грубого, чтобы помочь отшелушить кожу) и сшейте их вместе, чтобы получилась перчатка.
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