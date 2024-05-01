Роковая ошибка: почему категорически нельзя вешать полотенца на дверцу духовки

Известный шеф-повар считает, что люди вешающие полотенца на дверцу духовки совершают ошибку. Главред выяснил, почему нельзя вешать полотенце на ручку духовки.

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Почему нельзя вешать полотенца на дверцу духовки - роковая ошибка / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кухонные полотенца незаменимы на кухне. Ими часто вытирают посуду, убирают стол или вытирают руки во время приготовления пищи. Чтобы помочь им быстрее высохнуть, большинство людей обычно вешает их на дверцу духовки. Однако, это не всегда хорошая идея, сообщает Sante Plus.

Вытирать посуду чистым чайным полотенцем и вешать ее на дверцу духовки, чтобы она быстрее высохла, кажется практичным и безвредным делом. Однако этот выбор далеко не мудрый и даже может быть связан с определенными рисками.

Почему нельзя вешать полотенце на дверцу духовки

Отмечается, что если вы имеете привычку вешать чайное полотенце на дверцу духовки, нужно немедленно прекратить это делать, ведь это совсем не гигиенично и может представлять риск для здоровья вас и ваших близких.

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"Существует много разных видов чайных полотенец на кухне. Некоторые из них используются для вытирания посуды, другими можно вытирать стол или вытирать руки во время приготовления пищи", - отмечают эксперты.

Такое разнообразное использование помогает ограничить размножение бактерий, чтобы избежать риска отравления. Как и дверцы холодильника и других бытовых приборов, дверцы духовки также могут быть настоящим рассадником бактерий.

"Однако, мало кто беспокоится о том, чтобы вымыть руки перед тем, как открыть дверцу духовки. Поэтому не рекомендуется завешивать дверцу духовки салфеткой для посуды или полотенцем для рук. Это прежде всего вопрос гигиены и чистоты", - добавляют специалисты.

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Комментируя эту тему известный шеф-повар вызвал бурную дискуссию в социальных сетях - гигиенично ли вешать полотенца для посуды на кухонный кран, а кухонные полотенца - на ручку дверцы духовки.

Гэри Ашер, который проходил стажировку в лондонском ресторане Chez Bruce, отмеченном мишленовской звездой, сказал, что "не может дружить" с теми, кто делает нечто подобное на собственной кухне.

Сотни людей написали в Твиттере, чтобы согласиться с ним - или спросить, где именно им следует развешивать сушиться кухонное белье.

Ашер, который получил награды за это кухонное мастерство, написал: "Вы складываете тряпку для посуды над краном или вешаете полотенце для чая на ручку духовки? Мы не сможем быть друзьями".

Впоследствии, шеф-повар попытался положить конец этому спору после того, как на него обрушился шквал твитов.

Он написал: "Послушайте, я не хочу затягивать с этим, потому что знаю, что это очень расстраивает многих из нас, но я просто хотел сказать людям, которые оставляют свою посуду в раковине, насколько плохо я о вас теперь думаю"?" - написал он, сообщает dailymail.

Смотрите видео о том, почему нельзя вешать кухонные полотенца на дверцу духовки:

Do you hang your tea towel over the oven door handle? Well, according to a Michelin-starred chef, you're doing it wrong! He claims the practice is unhygienic and that tea towels should be single-use only. What do you think? #9Todaypic.twitter.com/nZdfo32Gd9 — The Today Show (@TheTodayShow) August 14, 2019

Где нужно хранить кухонные полотенца

Существует много способов хранения кухонных полотенец. Первый - использовать настенный кронштейн возле кухонного окна. Цель состоит в том, чтобы держать их подальше от влажных зон кухни. Кроме того, это быстрое и эффективное решение для сушки.

"Однако настенное покрытие должно быть устойчивым к влаге. Другой вариант - повесить их на держатели для чайных полотенец, которые можно закрепить на внутренней стороне дверцы шкафов для чистых полотенец и на внешней стороне - для влажных, использованных полотенец. Как видите, чайное полотенце, которое используется для вытирания посуды, нельзя класть на дверцу духовки. Этого негигиеничного жеста следует избегать, чтобы ограничить риск распространения бактерий", - резюмируют эксперты.

Как поддерживать чистоту кухонных полотенец

Большинство бактерий процветают в теплой, влажной среде. Особенно это касается кухонных полотенец, которые часто оставляют висеть на дверце духовки или возле раковины. Поэтому очень важно принимать правильные меры, чтобы сохранить их чистыми и без бактерий.

"Простой стирки недостаточно, чтобы уничтожить бактерии, присутствующие на кухонных полотенцах. Более того, жирные пятна, которые накапливаются на них, бывает трудно удалить. Лучше всего - положить их в стиральную машину и запустить программу стирки при 90°C. Не стесняйтесь добавлять бикарбонат натрия в обычный стиральный порошок для достижения оптимального результата. Он не только смягчит вашу одежду, но и очистит и отбелит ее", - указывают специалисты.

Кроме того, рекомендуется периодически замачивать кухонные полотенца в смеси воды и кристаллов соды.

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