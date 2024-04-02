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Могут стать опасными: как понять, что пора немедленно стирать полотенца

Юрий Берендий
2 апреля 2024, 15:09
Поддерживать полотенца в чистоте важно для надлежащей гигиены. Эксперты отмечают, что нерегулярная стирка только будет способствовать распространению микробов.
Могут стать опасными: как понять, что пора немедленно стирать полотенца
Когда нужно стирать полотенца - как предотвратить размножение бактерий / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Рианнон Джонс, дизайнер интерьера выяснила, что полотенца нужно стирать гораздо чаще, чем можно было представить. Поля Петрова, профессионал по уборке отмечает, что существуют различные виды бактерий, которые можно найти на полотенцах и ковриках, ведь эти предметы часто подвергаются воздействию влаги, сообщает Mirror.

Самые распространенные примеры бактерий, которые можно найти на полотенцах, включают:

  • Стафилококк - эта бактерия часто встречается на человеческой коже и может процветать во влажной среде.
  • Кишечная палочка - хотя многие виды кишечной палочки безвредны, некоторые из них могут вызвать проблемы с пищеварением.
  • Сальмонелла - подобно кишечной палочке, сальмонеллу можно найти на полотенцах, если они контактируют с загрязненными поверхностями, что приводит к заболеванию.
  • Энтерококк - эти бактерии часто встречаются в кишечнике и могут быть найдены на полотенцах, если они контактируют с фекалиями.
  • Klebsiella pneumoniae - эта бактерия может вызывать инфекции дыхательных и мочевыводящих путей и может быть найдена во влажной среде, например, в ванной комнате.

Эксперт по уборке Поля Петрова отмечает, что распространение этих бактерий зависит от нескольких факторов, таких как уровень влажности в вашей ванной комнате, температура и другие виды бактерий, которые там присутствуют.

видео дня

"Эти бактерии также могут быстро размножаться, если им создать идеальные условия, потенциально удваивая свое количество каждые 20 минут, но регулярная стирка полотенец и правильная сушка могут помочь вам контролировать их количество", - отмечает она.

В свою очередь Рианнон Джонс добавляет, что с приближением теплого времени года стирка полотенец становится более важной, поскольку температура начинает расти, создавая идеальную среду для размножения бактерий.

"Чтобы предотвратить размножение этих бактерий, которые потенциально могут привести к заболеваниям, мы должны стирать полотенца после каждых 2-3 использований", - подчеркнула она.

Кроме того, эксперты назвали ключевые советы для ухода и стирки полотенец.

Избегайте отбеливателей и кондиционеров

"Избегайте использования агрессивных химических веществ, таких как хлорный отбеливатель, поскольку это может повлиять на качество и цвет ваших полотенец. Добавление кондиционера оставляет на волокнах осадок, который может препятствовать поглощению воды. Вместо этого используйте шарики для сушки шерсти, которые помогут разрыхлить волокна и ускорить время сушки", - отмечают эксперты.

Во время стирки держите одежду и полотенца отдельно

"Стирка полотенец вместе с одеждой может привести к переносу большого количества бактерий между предметами одежды в процессе стирки. Если положить полотенца в отдельную загрузку, им будет легче высохнуть, поскольку влажные полотенца обычно сохнут медленнее, чем одежда".

"Обязательно стряхивайте лишнюю воду с полотенец перед тем, как положить их в сушилку, поскольку это поможет разрыхлить материал и сохранить впитывающую способность. Не оставляйте мокрые полотенца в стиральной машине надолго, поскольку это может привести к появлению неприятного затхлого запаха".

Сушите полотенца на медленном огне или на воздухе

Кроме того, они отметили, что прослужат дольше, если сушить их на медленном огне, поскольку высокая температура повреждает хлопковые волокна.

"Сушите на 40-градусной температуре, которая поможет достичь желаемой мягкости, уничтожая при этом бактерии. В летние месяцы сушите полотенца на солнце, чтобы они высохли на воздухе. Это лучший естественный способ сушки, который помогает сохранить целостность ткани и делает полотенца мягкими и свежими", - добавляют специалисты по уборке.

Храните чистые полотенца в шкафу за пределами ванной комнаты

"Ванные комнаты могут сильно распариваться, когда кто-то принимает ванну или душ, а это означает, что полотенца, которые хранятся в ванной комнате, скорее всего, впитывают эту влагу. Если держать их в постоянно влажной среде, они будут оставаться влажными, а это, в свою очередь, будет способствовать размножению нежелательных бактерий еще до того, как вы ими воспользуетесь. Храня чистые полотенца за пределами ванной комнаты в сухом помещении, например, в шкафу для белья или сушильном шкафу, ваши полотенца будут оставаться чистыми, сухими и свободными от вредных бактерий", - резюмируют эксперты.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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