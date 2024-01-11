Что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи

Решили избавиться от старой ванны? Подумайте о ее втором шансе и множестве полезных возможностей!
Куда деть старую чугунную или стальную ванну - таким вопросом многие из нас задаются каждый раз, когда мы видим ее где-то на даче или во дворе. Выбрасывать или сдавать ее в маталлоприемку точно не стоит - ей можно подарить вторую жизнь.
Садовые творения для дачников
- Клумба: Преобразите старую ванну в креативную клумбу. Засаживайте цветы или овощи, создавая яркие акценты на вашем участке.
- Пруд: Наполните ванну водой и создайте мини-пруд. Это не только добавит эстетики, но и станет уютным местом для растений и, возможно, даже рыбок.
- Бак для Воды: Ванна может стать отличным резервуаром для воды, который пригодится для полива растений.
Компостная яма больше не нужна
Превратите старую ванну в удобный компостный ящик. Вмещая большое количество травы, ванна обеспечит хорошую вентиляцию и легкость переворачивания компоста.
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Сохранение влаги, аккуратный внешний вид и долговечность делают ванну превосходным вариантом перед традиционными ямами.
Чтобы улучшить компост, добавьте дождевых червей. Весной они активизируют процесс разложения, создавая органические удобрения для вашего сада.
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