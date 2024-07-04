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Как сделать полотенца мягкими: поможет средство, которое всегда есть дома

Мария Николишин
4 июля 2024, 21:03
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Нет ничего приятнее, чем завернуться в толстое и пушистое полотенце после горячей ванны - но как сделать так, чтобы оно всегда оставалось таким?
Как сделать полотенца мягкими: поможет средство, которое всегда есть дома
Как сделать полотенца мягкими / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кажется, что мягкие полотенца могут предложить только отели и спа-салоны. Несмотря на то, что многие люди пользуются ими каждый день, они всегда выглядят как новенькие. Но теперь вы можете принести этот маленький кусочек роскоши домой благодаря секретам от эксперта по постельному белью и уборке Ник Шеклок, пишет Mirror.

По словам эксперта, есть много способов, которыми профессионалы сохраняют полотенца в лучшем состоянии дольше, но есть простой трюк, который можно попробовать и дома.

В частности, простая смесь белого уксуса, отбеливателя и дополнительного кондиционера для тканей - это все, что вам нужно.

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"Белый уксус - это секретный ингредиент, который используется для того, чтобы полотенца выглядели свежими и чистыми. Все, что вам нужно сделать, это вылить два или три стакана уксуса на белье", - говорится в сообщении.

"Если вы хотите, чтобы ваши полотенца оставались мягкими и пушистыми, сократите количество стирального порошка и забудьте о кондиционере для белья. Все эти продукты накапливаются в ткани полотенец, и именно поэтому они становятся жесткими после стирки", - считает другой эксперт.

Он посоветовал использовать меньше моющего средства, стирать полотенца при средней температуре и не запихивать слишком много полотенец одновременно.

"Даже если они помещаются и соответствуют требуемому максимальному весу в сухом состоянии, помните, что они впитывают много воды и удваивают свой вес, когда намокают. Это создает дополнительную нагрузку на стиральную машину, и она не сможет постирать их должным образом", - подчеркнул эксперт.

Как сделать полотенца мягкими: поможет средство, которое всегда есть дома
Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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