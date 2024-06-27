Как часто нужно стирать джинсы: интересный совет, который точно удивит многих

В отличие от мягких бытовых вещей, таких как простыни и полотенца, одежду не нужно стирать регулярно, пишет Mirror.

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Как часто нужно стирать джинсы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Джинсы спокойно можно назвать неотъемлемой частью гардероба почти каждого человека. Они сочетаются со всеми вещами, и их можно надевать на любое событие. Но когда дело доходит до стирки, следует быть особенно осторожными, ведь она может повредить ткань.

Как пишет Mirror, в отличие от мягких бытовых вещей, таких как простыни и полотенца, одежду не нужно стирать регулярно, а наоборот, это зависит от того, сколько раз вы ее носите.

Джинсовая одежда - прочный материал. Поэтому, если вы ее не испачкали, то можете одевать этот наряд несколько раз. К тому же, вы можете спокойно стирать их каждые 10 раз.

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Что интересно, дискуссия о том, как часто следует стирать джинсы, получила огласку несколько лет назад, когда генеральный директор джинсовой компании Levis заявил, что на самом деле не стоит этого делать никогда.

Вместо этого Чип Берг порекомендовал точечно очищать любые пятна или следы зубной щеткой, а не засовывать их в стиральную машину.

"Я пытался донести... это был тревожный звонок потребителям, что мы переходим на автопилот и после того, как мы закончили носить что-то, мы просто автоматически бросаем это в прачечную. Хорошую пару джинсов на самом деле не нужно стирать в стиральной машине, разве что очень редко", - сказал он.

Чип Берг обосновывает это тем, что стирка хороших джинсов или шорт на самом деле наносит вред материалу и является "пустой тратой воды".

Средство от пятен на одежде / Инфографика: Главред

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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