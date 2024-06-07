Как починить протертые джинсы: от дырки на одежде не останется и следа

Как восстановить дырки на джинсах - как предотвратить натирание джинсов между ног.

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Что делать если джинсы быстро протираются / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/beasternchen, Pixabay/Myriams-Fotos

Джинсы являются предметом одежды, который носит практически каждый человек. Но со временем ваши любимые джинсы могут преподнести неожиданный "сюрприз" - протереться до дыр.

Если вы не хотите выбрасывать любимый предмет гардероба, есть способ, как можно починить дырявые джинсы. С этой задачей может справиться каждый, даже в домашних условиях.

Что сделать с джинсами если они протерлись

Довольно часто встречается проблема, когда джинсы протираются между ног. Это может быть, как настоящая дырка, так и явная протертость, которая портит внешний вид. Специалисты дают несколько советов, как исправить ситуацию:

чистые джинсы выверните на изнаночную сторону и поверх дырки или протертости приклейте (с помощью утюга) кусочек клеевой прокладки;

если прореха небольшая, можно на лицевой сторон заштопать дырку частыми прямыми стежками (они должны быть близко расположенными);

можно использовать технику вышивки, или пришить на дырку ткани стильную заплатку (продаются в галантерее).

Что такое джинсы Брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах. Впервые массово изготовлены в XVII веке моряками из отходов прорвавшихся парусов. Впервые изготовлены в 1853 году Ливаем Страуссом в качестве рабочей одежды для фермеров. Первоначально джинсы шили из конопляной парусины английского или американского производства, значительно подешевевшей ввиду упадка парусного флота. Именно благодаря этому материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. Теперь используются повсеместно, пишет Википедия.

Как зашить дырку на джинсах чтобы не было видно

Швеи советуют при зашивании действовать аккуратно. Для начала обрежьте края на прорехе (бахрому) и начинайте ремонтировать, прошивая изнутри по вертикали. Следует отступить пару сантиметров, начиная. Зашивайте аккуратно, делая стежки и наслаивай их, пока не закроете всю дырку.

Смотрите видео - как правильно ухаживать за любимыми джинсами:

Каким швом зашить дырку

Опытные мастера говорят о том, что если вы работаете вручную, то наиболее эффективным может быть потайной шов. Он является универсальным и походит для многих работ.

Например, потайным швом можно зашивать шов, который разошелся. Также он подходит для ремонта отверстия для выворачивания (в подушке, игрушке, при пошиве верхней одежды).

/ Инфографика Главред

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