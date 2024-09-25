Когда начнется отопительный сезон 2024 года: к чему готовиться украинцам

Точная дата начала отопительного сезона в Украине зависит от нескольких факторов.

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Когда начнется отопительный сезон / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Первый месяц осени почти заканчивается, а это значит, что совсем скоро в Украине будет становиться холоднее. Многие уже начали задаваться вопросом, когда начинается отопительный сезон в Украине? Главред решил разобраться в этом вопросе.

Когда начнется отопительный сезон 2024 года

Обычно отопительный сезон в Украине начинается в середине октября, примерно 15-16 числа. Точная дата начала отопительного сезона в Украине зависит от нескольких факторов:

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Погодные условия. Отопление, как правило, включают, когда среднесуточная температура опускается ниже +8°C и держится на этом уровне несколько дней подряд.

Отопление, как правило, включают, когда среднесуточная температура опускается ниже +8°C и держится на этом уровне несколько дней подряд. Решение местных властей. Каждый регион и город принимают самостоятельное решение о начале отопительного сезона, в зависимости от местных климатических условий.

Этот порядок определен пунктом 8 Правил предоставления услуги по поставке тепловой энергии, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 21.08.2019 № 830.

Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Когда начинается отопительный сезон в квартирах

Стоит заметить, что сначала отопление включают в: школах, детских садах и медицинских учреждениях. После этого тепло подают и в дома граждан.

Когда начнется отопительный сезон в Киеве

Мэр города Виталий Кличко говорил, что отопительный сезон в столице планируют начать по графику в середине октября.

"По графику - с 15 октября, но при условии, если будем видеть, что температурные показатели не снижаются. Если за трое суток температура будет опускаться ниже 15 градусов, то мы сразу включим теплоснабжение", - заявил Кличко.

Когда отключат отопление

Отопительный сезон обычно длится шесть месяцев. Когда столбики термометров показывают выше +8 градусов тепла в течение трех суток, тогда он заканчивается.

Отопительный сезон / Инфографика: Главред

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