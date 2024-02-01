Как сохранить тепло в ботинках: мужчина показал трюк с пачкой от сока

Главред расскажет, как сохранить тепло в зимней обуви, если мерзнут ноги во время мороза и холодов.

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Как сохранить тепло в ботинках / коллаж: Главред, фото: скриншот

У многих людей во время морозов и холодов даже в теплой зимней обуви мерзнут ноги. Однако мало кто знает, что справиться с этим можно дешево и просто. Мы расскажем, можно ли утеплить обувь, не прилагая к этому больших усилий.

Как утеплить обувь

Мужчина в ТикТок известный своими разными действенными лайфхаками показал, как можо утеплить обувь с помощью простой хитрости.

Для этого вам понадобится:

видео дня

стелька

картонная пачка от сока

карандаш

ножницы

Как сохранить тепло в ботинках

Для того, чтобы сохранилось тепло в обуви, можно сделать дубликат стельки из материала, который входит в упаковку сока. Для этого необходимо обвести стельку на картоне из которого делают пачку для сока и вырезать ее.

Когда картонный дубликат стельки будет готов, его необходимо приклеить двухсторонним скотчем к стельке, после чего вложить её в обувь. Важно сделать это так, чтобы фольга от картона "смотрела" вниз.

Фольга создаст барьер для выхода тепла из зимней обуви.

Смотрите видео о том, как утеплить зимнюю обувь:

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