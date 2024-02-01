Как сохранить тепло в ботинках: мужчина показал трюк с пачкой от сока

У многих людей во время морозов и холодов даже в теплой зимней обуви мерзнут ноги. Однако мало кто знает, что справиться с этим можно дешево и просто. Мы расскажем, можно ли утеплить обувь, не прилагая к этому больших усилий.
Как утеплить обувь
Мужчина в ТикТок известный своими разными действенными лайфхаками показал, как можо утеплить обувь с помощью простой хитрости.
Для этого вам понадобится:
- стелька
- картонная пачка от сока
- карандаш
- ножницы
Как сохранить тепло в ботинках
Для того, чтобы сохранилось тепло в обуви, можно сделать дубликат стельки из материала, который входит в упаковку сока. Для этого необходимо обвести стельку на картоне из которого делают пачку для сока и вырезать ее.
Когда картонный дубликат стельки будет готов, его необходимо приклеить двухсторонним скотчем к стельке, после чего вложить её в обувь. Важно сделать это так, чтобы фольга от картона "смотрела" вниз.
Фольга создаст барьер для выхода тепла из зимней обуви.
Смотрите видео о том, как утеплить зимнюю обувь:
@dzengen
Запомните полезный совет♬ оригинальный звук - Генератор идей
Также вам может быть интересно:
- 4 лучших метода, как убрать запах мяса из холодильника: и следа не останется
- Зачем замачивать новый веник: мало кто догадывается об этом секрете
- Без кипятка и микроволновки: как за 10 минут разморозить мясо