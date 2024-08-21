УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло зимой: сохранит тепло в доме

Юлия Закрепа
21 августа 2024, 04:35
30
Чем утеплить металлопластиковые окна, чтобы не было сквозняков - Главред собрал интересные и полезные советы.
Как заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло зимой: сохранит тепло в доме
Как утеплить пластиковые окна на зиму / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нужно ли утеплять пластиковые окна и как правильно это сделать в домашних условиях - опытные специалисты поделились полезными советами.

Если вы заметили, что от окна очень сильно дует и чувствуется сквозняк, тогда специалисты советуют проверить состояние пластиковых окон и устранить проблемы. Мастера рассказали, что причиной сквозняка от окна, может быть проблема с уплотнением. Известно, что со временем уплотнители стираются и стареют. Специалисты посоветовали открыть окно и проверить состояние уплотнителей по всему периметру: никаких трещин или других проблем там не должно быть.

Как утеплить пластиковые окна на зиму

Известно, что в основном утепляют старые деревянные окна, но иногда и пластиковые окна нужно утеплять, чтобы тепло меньше терялось в помещении. В домашних условиях можно легко утеплить окна в квартире или доме.

видео дня

В Сети опытные мастера поделились бюджетным советом с использованием поролона. Для этого метода, стоит разрезать поролон на полосы, а затем осторожно разложить его в щели. Сверху необходимо обязательно заклеить утеплитель скотчем. Такой метод не только быстрый и дешевый, но и очень действенный.

Также современные хозяева утепляют окна с помощью герметика - это наиболее популярный метод, и имеет качественный и длительный эффект. Стоит купить герметик и специальный рычажный шприц, чтобы с легкостью его наносить. Чтобы герметик прослужил долго, нужно придерживаться таких инструкций:

  • Нужно с окна снять стекло, а затем тщательно зачистить место, куда нужно залить герметик, от грязи и пыли.
  • Затем нужно залить герметик и установить стекло на место и снова закрепить его специальными штапиками.

Что делать, если из пластиковых окон сильно дует

Если у вас от окна сильно дует, даже, когда они закрыты, тогда стоит обратить тщательное внимание на основные проблемы эксплуатации пластикового окна. Осенью и зимой холод и сквозняки от окна наносят серьезный дискомфорт людям.

Чтобы устранить продувание пластиковых окон в домашних условиях, стоит определиться, откуда дует холодным воздухом. Также специалисты отметили, что устранение проблемы зависит от сути проблемы:

  • Если вы заметили, что дует из пластикового окна со стороны петель, тогда стоит убедиться, что запорное устройство плотно прижимается к деталям.
  • В случае, если сквозняк возник под подоконником, тогда необходимо заделать герметиком щели или заказать и разместить новый оконный блок.
  • Если дует от пластикового окна по периметру створки, тогда нужно настроить режим на окнах и отрегулировать их.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

США обсуждают с Украиной цели операции на Курщине: в Пентагоне сделали заявление

США обсуждают с Украиной цели операции на Курщине: в Пентагоне сделали заявление

02:48 Мир
Попали в жесткий замес: ВСУ на Курщине полностью разбили морпехов РФ

Попали в жесткий замес: ВСУ на Курщине полностью разбили морпехов РФ

23:41 Война
Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы

Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы

23:33 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ждать осталось недолго : когда закончится война - новый прогноз 18047

"Ждать осталось недолго": когда закончится война - новый прогноз

Оптическая иллюзия для гениев: найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы 14477

Оптическая иллюзия для гениев: найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы

Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить 9882

Раствор за копейки отмоет любую кастрюлю и сковородку: как его приготовить

Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл секретные договоренности 5097

Россия готовит массированный удар по Украине: Свитан раскрыл "секретные договоренности"

Последние новости

05:00

"Сколько осталось – один Бог знает": врачи не могут помочь Алле Пугачевой - росСМИ

04:35

Как заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло зимой: сохранит тепло в доме

04:07

Перехватит дыхание всем: фильмы про гангстеров и мафию, которые стоит посмотреть

03:37

Делают странные вещи: как определить, что кот счастлив - хозяева и не догадываютсяВидео

02:50

Еще не потрачено ни копейки: фонд Охматдета, который собирал деньги простаивает

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
02:48

США обсуждают с Украиной цели операции на Курщине: в Пентагоне сделали заявление

02:00

Наступление на Курщину разрушило мечты Путина об оккупации Сумщины - эксперт

01:56

Путин и Кадыров назвали себя пехотинцами: диктатор приехал в Чечню за военными

01:07

Как дома, без враждебности: беженцы Суджи рассказали, как им живется в Украине

Реклама
00:35

Мы не оккупировали эти территории - в МВСУ рассказали о комендатуре на Курщине

20 августа, вторник
23:41

Попали в жесткий замес: ВСУ на Курщине полностью разбили морпехов РФ

23:33

Россияне атаковали Украину ракетами: в нескольких областях - мощные взрывы

23:31

Скоро оккупанты получат "подарки": в ВСУ сделали интригующее заявление

23:17

Особенно актуально в жару: почему холодильник перестал морозить - основные причиныВидео

23:00

На те же грабли: РФ восстановила разрушенную переправу на Курщине через СеймВидео

22:55

Елена Зеленская встретилась со своей лучшей подругой во время важного визита

22:50

Нефтебаза под Ростовом горит и взрывается третьи сутки: РФ привлекла авиациюВидео

22:39

В Украине стремительно "падают" цены на популярные овощи и фрукты: что подешевело

22:23

Россияне снова заблудились: в Румынии нашли обломки вероятного беспилотника РФ

22:22

"Я имею право": молчунья Клара Новикова показала свою позицию насчет войны в Украине

Реклама
21:58

История циклична. Чем для нас важен "кейс" Азербайджана в БРИКСмнение

21:56

Жена путиниста Петросяна устроила публичную расправу над фанаткой - что случилось

21:43

На Запорожье зафиксировано "нетипичное поведение" РФ: в ОСГВ "Таврия" раскрыли ситуацию

21:33

Только одна начинка: волшебный пирог, в котором тесто исчезает при выпечкеВидео

21:33

Обещание не выполняется: Bloomberg заявляет о срыве доставки ПВО для Украины

21:20

Свет будет всегда: когда отменят графики отключения электроэнергии

20:57

Прямая дорога на Павлоград: Безуглая рассказала, что будет, если Покровск рухнет

20:38

Россия использовала новое оружие в боях под Курском: эффективно ли

20:29

Поднимается на вершины гор без палки: что известно о новом самом старом человеке в мире

20:25

Пережила две войны, "испанку" и Covid: в 117 лет умер самый старый человек в мире

19:49

Украину атакует невыносимая жара: до каких температур "разжарит" регионы

19:15

Исчезнет из дома навсегда: что кладут в шкаф, чтобы спасти вещи от молиВидео

19:14

Эксперт: ВСУ загнали россиян в "ловушку" под Курском, те - в шаге от окружения

19:10

Вся правда об операции на Курщинемнение

19:02

Россияне обстреляли детское кафе на Запорожье: ранены дети

18:37

Критикуя ратификацию Римского статута, партия Порошенко играет на руку Кремлю - политолог

18:35

Свет будут выключать в течение восьми часов: как будут действовать графики 21 августа

18:34

ВСУ мощно продвинулись вперед: Сырский - об удивительных результатах операции под Курском

18:02

Зеленский поддержал запрет УПЦ МП: в печально известной церкви злобно отреагировали

17:58

Взорвал "комбата-мясника" и перешел на сторону ВСУ: детали мощной операции "Очерет"Видео

Реклама
17:55

Сдирать обои не нужно: как покрасить стены в комнате - простой метод

17:37

Покровск не по зубам: армия РФ увязнет в промзоне - эксперт Селезнев

17:20

Цифра удивит многих: как часто нужно стирать джинсы - исследование

17:13

Россия разгоняет истерику из-за "американской ЧВК" в Курской области: заявление МИД

17:09

Начнется период бед и страданий: что нельзя делать 21 августа

17:08

Как россияне скулят из-за мостореза на КурщинеВидеоблоги

17:07

Бегство от возможного "котла" не удалось: ВСУ нанесли удар по понтонам РФ у реки СеймВидео

17:05

Запрет УПЦ МП в Украине: что творили "священники" во время войны и что им грозит

16:45

Не только ценой и цветом: чем отличается цукини от кабачка - простое объяснение

16:32

Дезертиров не будут наказывать: Рада декриминализировала дезертирство и "самоволку"

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Магнитная буряПогода на сегодняПогода на завтраПрогноз погоды
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять