Как заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло зимой: сохранит тепло в доме

Чем утеплить металлопластиковые окна, чтобы не было сквозняков - Главред собрал интересные и полезные советы.

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Как утеплить пластиковые окна на зиму / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нужно ли утеплять пластиковые окна и как правильно это сделать в домашних условиях - опытные специалисты поделились полезными советами.

Если вы заметили, что от окна очень сильно дует и чувствуется сквозняк, тогда специалисты советуют проверить состояние пластиковых окон и устранить проблемы. Мастера рассказали, что причиной сквозняка от окна, может быть проблема с уплотнением. Известно, что со временем уплотнители стираются и стареют. Специалисты посоветовали открыть окно и проверить состояние уплотнителей по всему периметру: никаких трещин или других проблем там не должно быть.

Как утеплить пластиковые окна на зиму

Известно, что в основном утепляют старые деревянные окна, но иногда и пластиковые окна нужно утеплять, чтобы тепло меньше терялось в помещении. В домашних условиях можно легко утеплить окна в квартире или доме.

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В Сети опытные мастера поделились бюджетным советом с использованием поролона. Для этого метода, стоит разрезать поролон на полосы, а затем осторожно разложить его в щели. Сверху необходимо обязательно заклеить утеплитель скотчем. Такой метод не только быстрый и дешевый, но и очень действенный.

Также современные хозяева утепляют окна с помощью герметика - это наиболее популярный метод, и имеет качественный и длительный эффект. Стоит купить герметик и специальный рычажный шприц, чтобы с легкостью его наносить. Чтобы герметик прослужил долго, нужно придерживаться таких инструкций:

Нужно с окна снять стекло, а затем тщательно зачистить место, куда нужно залить герметик, от грязи и пыли.

Затем нужно залить герметик и установить стекло на место и снова закрепить его специальными штапиками.

Что делать, если из пластиковых окон сильно дует

Если у вас от окна сильно дует, даже, когда они закрыты, тогда стоит обратить тщательное внимание на основные проблемы эксплуатации пластикового окна. Осенью и зимой холод и сквозняки от окна наносят серьезный дискомфорт людям.

Чтобы устранить продувание пластиковых окон в домашних условиях, стоит определиться, откуда дует холодным воздухом. Также специалисты отметили, что устранение проблемы зависит от сути проблемы:

Если вы заметили, что дует из пластикового окна со стороны петель, тогда стоит убедиться, что запорное устройство плотно прижимается к деталям.

В случае, если сквозняк возник под подоконником, тогда необходимо заделать герметиком щели или заказать и разместить новый оконный блок.

Если дует от пластикового окна по периметру створки, тогда нужно настроить режим на окнах и отрегулировать их.

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