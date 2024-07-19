Разводов на окнах больше не будет: нужно взять лишь одно копеечное средство

Для мытья окон выбирайте день с небольшим количеством солнечного света, чтобы избежать быстрого испарения моющего средства.

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Как мыть окна без разводов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Нет ничего более раздражающего, чем после мытья окон обнаружить, что на них все еще остаются пятна. Некоторые следы остаются, несмотря на тщательную очистку, а иногда требуют специальных средств. Найден замечательный лайфхак, который поможет это исправить, пишет sante+.

Почему на окнах остаются разводы после мытья

Минералы, содержащиеся в жесткой воде, могут оставлять отложения на окнах. Если ваш скребок старый, он не будет эффективным. Изношенные резиновые лезвия неэффективно чистят окна и оставляют следы воды и моющего средства. Использование бумажного полотенца или хлопчатобумажной ткани может оставить на стекле ворсинки и волокна, а также разводы.

Как мыть окна без разводов

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Чтобы получить идеально чистые окна без разводов, используйте обычный белый уксус.

Сначала протрите рамы и края стекла, чтобы удалить все следы пыли. Нет лучшего способа сделать это, чем сухая тряпка или мягкая щетка. Смешайте в емкости равные части белого уксуса и воды и наполните раствором пульверизатор. Опрыскайте окна умеренным количеством раствора. Используйте чистую безворсовую ткань, например, салфетку из микрофибры или газету, и протрите стекло после распыления уксусно-водяной смеси. Круговыми движениями очистите и высушите поверхность. Если ваши окна очень грязные, а пятна стойкие, повторите процесс.

Как легко мыть окна без разводов

Если у вас нет качественной ткани или газеты, вы можете использовать кофейный фильтр. Поскольку он безворсовый, он не оставляет следов, что гарантирует безупречную чистоту. Чтобы убедиться, что вы не оставили никаких следов, протрите окно во всех направлениях. Начните с круговых движений, затем переходите к горизонтальным и вертикальным. Очистите всю поверхность, вплоть до самых маленьких уголков. Всегда держите под рукой качественный скребок с резиновым лезвием. Проведите им сверху вниз, чтобы удалить всю грязь. Для мытья окон выбирайте день с небольшим количеством солнечного света, чтобы избежать быстрого испарения моющего средства, которое оставляет следы, которые трудно удалить.

Как часто надо мыть окна изнутри и снаружи

Наружные окна рекомендуется мыть каждые три месяца. Чаще это нужно делать, если вы живете возле запыленной дороги или если ваши окна быстро загрязняются.

Для внутренних окон период между мытьем намного меньше. Их рекомендуется убирать каждые 2 недели.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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