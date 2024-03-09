Стюардесса филиппинской авиакомпании Хэнни Лим объяснила, почему нет ничего страшного, когда вы замечаете маленькие дырочки в иллюминаторах самолетов.

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Точно не для красоты - почему окна для самолетов делают с маленькими отверстиями / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

Стюардесса пролила свет на то, почему в иллюминаторах самолетов появляются крошечные дырочки.

Если вы когда-нибудь замечали, что невнимательно смотрите в иллюминатор самолета на высоте 9 километров, то, возможно, шокированно осознавали, что в иллюминаторах есть маленькие дырочки.

Хенни Лим, стюардесса филиппинской авиакомпании Cebu Pacific, объяснила, почему не о чем беспокоиться. Она рассказала, что такие отверстия еще называют "вентиляционными отверстиями", и они необходимы для безопасности полетов, пишет Mirror.

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"Крошечное отверстие помогает сбалансировать разницу давления между салоном и наружным воздухом", - пояснила Хэнни в недавнем видео.

Окна в самолетах состоят из трех слоев стекла и акрила, которые работают вместе, чтобы обеспечить изоляцию и безопасность пассажиров. Отверстия предназначены для создания регулируемого потока воздуха, что также уменьшает нагрузку на стекло от давления воздуха.

Эксперт из Федерального управления гражданской авиации ранее рассказал Tech Insider, что когда самолет набирает высоту, давление воздуха снаружи падает по сравнению с регулируемым давлением воздуха внутри салона. С увеличением разницы между ними растет и физическая нагрузка на иллюминаторы, которые состоят из трех слоев стекла.

Между средним и внешним стеклом есть небольшой воздушный промежуток, а отверстие находится в среднем стекле. Внешнее стекло воспринимает давление, а среднее действует как предохранитель на случай, если надежное внешнее стекло выйдет из строя.

Они выполняют еще одну функцию, которая заключается в том, чтобы обеспечить защиту стекла от влаги и конденсата.

"Отверстия выпускают влагу и не дают инею или конденсату блокировать обзор", - добавляет Хенни.

В случае чрезвычайной ситуации, отверстия могут пропускать свет, чтобы пассажиры могли видеть окружающую обстановку.

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